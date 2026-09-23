Зарплати в регіонах: кому Мінекономіки планує підвищити оклади до 33 300 грн

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують підвищити посадові оклади чиновників та службовців органів місцевого самоврядування. З такою пропозицією виступило Міністерство економіки, розробивши відповідні зміни до урядової постанови. Також окремий механізм підвищених окладів мають намір застосовувати для оплати праці працівників Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про те, кому передбачаються вищі виплати, розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Мінекономіки.

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Необхідність підвищення посадових окладів чиновників

Відомство підготувало проєкт змін до постанови уряду № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", що передбачають нові розміри посадових окладів. Вони набудуть чинності у разі схвалення Кабінетом міністрів.

Автори ініціативи пояснюють, що метою змін є бажання упорядкувати розміри посадових окладів в органах місцевого самоврядування та не допустити поглиблення диспропорцій в зарплатах держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування.

Як зміняться оклади у працівників ОМС

Проєкт передбачає, що розмір окладу має залежати від посади, виду органу місцевого самоврядування, а для низки посад — і від чисельності населення тергромади.

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Зокрема, для апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад пропонують ввести оклади такого рівня:

для голови ради, Київського міського голови — 33 305 грн;

для першого заступника голови ради — 29 141 грн;

для заступника голови ради — 26 019 грн;

для керуючого справами — 23 224 грн;

для начальника управління — 18 931 грн;

для керівника відділу — 15 678 грн;

для головного спеціаліста — 11 855 грн;

для спеціаліста — 9 372 грн.

Оклади працівників апаратів міських, селищних та сільських рад пропонують диференціювати залежно від кількості населення громади. Зокрема, оклад голови має становити:

від 20 644 грн — у громадах, де до 15 тис. осіб;

до 29 141 грн — у громадах, де понад 900 тис. осіб.

Для старости оклад має стартувати від 17 203 і досягати 21 848 грн. Головний бухгалтер та начальник відділу апарату ради повинні мати оклади від 12 410 до 13 309 грн, головний спеціаліст — від 8 680 до 9 891 грн, спеціаліст — від 8320 до 8 633 грн залежно від кількості населення громади.

Схема посадових окладів для ЦНАПів

Однією з ключових новацій є введення механізму оплати праці для керівників та спеціалістів Центрів надання адмінпослуг. Оклади коливатимуться так:

керівник ЦНАП: від 16 950 до 20 450 грн;

начальник, завідувач самостійного структурного підрозділу: від 18 250 до 19 250 грн;

начальник, завідувач структурного підрозділу у складі самостійного підрозділу: від 17 250 до 18 250 грн;

адміністратор: від 14 350 до 17 250 грн.

Конкретний розмір залежатиме від чисельності населення громади.

Для адміністраторів, наприклад, передбачається:

від 14 350 до 15 350 грн — у громадах до 15 тис. осіб;

від 15 250 до 16 250 грн — у громадах від 15 до 70 тис. осіб;

від 16 250 до 17 250 грн — у громадах понад 70 тис. осіб.

Ще однією важливою зміною є те, щоб оклад держреєстратора був на рівні посадового окладу адміністратора ЦНАП.

Також хочуть ввести оклад для земельного інспектора. Пропонують додати посаду "Держінспектор з контролю за використанням та охороною земель". Оклад, залежно від чисельності громади, має становити від 8 590 до 9 172 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 23 вересня в Україні запрацював закон, що передбачає надання посадовцям органів держвлади та місцевого самоврядування доплат до заробітної платні. Їх почнуть нараховувати за впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги. Точні суми доплат поки що невідомі.

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