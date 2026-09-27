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Главная Финансы Зарплаты в Украине и Германии: сколько платят водителям, электрикам и сварщикам

Зарплаты в Украине и Германии: сколько платят водителям, электрикам и сварщикам

Ua ru
27 сентября 2026 09:55
Зарплаты в Германии и Украине: сколько можно заработать
Гривны и евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Одна и та же профессия в Украине и Германии может приносить совершенно разный доход. Водители, сварщики, электрики и повара в Украине зарабатывают в среднем десятки тысяч гривен, тогда как в Германии зарплаты по схожим специальностям достигают нескольких тысяч евро. Пересчитали немецкие доходы в гривны и подсчитали разницу.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на данные Work.ua.

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Сколько зарабатывает водитель в Украине и Германии

В Украине в сентябре 2026 года средняя зарплата водителя составляет 40 000 грн. Work.ua определил этот показатель на основе 7 867 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. За год средняя зарплата по этой профессии выросла на 23%.

В Германии профессиональный водитель, занимающийся грузовыми или пассажирскими перевозками, в среднем получает 2 933 евро брутто в месяц, по данным Stepstone.

По курсу 51,1864 грн за евро это составляет около 150 100 грн.

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Таким образом, если просто пересчитать немецкую зарплату в гривны, разница составляет примерно 110 100 грн в месяц.

В то же время это не означает, что водитель в Германии получает все 150 тысяч гривен «на руки». Сумма в 2 933 евро указана до уплаты налогов и социальных взносов.

Сварщик в Германии может получать более 160 тысяч гривен

В Украине медианная зарплата сварщика в апреле 2026 года составляла 37 500 грн. Work.ua рассчитал этот показатель на основе 1 228 вакансий за последние три месяца.

В Германии средняя зарплата сварщика, по данным Stepstone, составляет 3 191 евро брутто в месяц.

В гривневом эквиваленте это около 163 300 грн.

Разница между приведенными показателями составляет примерно 125 800 грн в месяц.

При этом украинские работодатели также могут предлагать сварщикам значительно больше средней зарплаты. В сентябре 2026 года в актуальных вакансиях встречались предложения на 50–80 тыс. грн, в том числе без требования о высшем образовании.

То есть для квалифицированного работника разрыв может быть меньше, чем показывает простое сравнение средних и медианных зарплат.

Электрик в Германии получает более 170 тысяч гривен

В Украине средняя зарплата электрика, по данным Work.ua, в марте 2026 года составляла 30 000 грн. Показатель рассчитан на основе 1 554 вакансий.

В Германии Stepstone приводит среднюю зарплату Elektroniker/in Betriebstechnik — специалиста по производственной электротехнике — на уровне 3 325 евро брутто в месяц.

По курсу 51,1864 грн за евро это составляет примерно 170 200 грн.

Разница между показателями составляет около 140 200 грн в месяц.

Здесь важно учитывать специфику профессий. Украинский показатель относится к электрикам в целом, тогда как немецкие данные приведены для конкретной специализации в производственной электротехнике. Поэтому эти цифры показывают ориентировочный масштаб разницы, а не абсолютно идентичные условия трудоустройства.

Повара: почти 30 тысяч гривен против более 140 тысяч

В Украине медианная зарплата повара в апреле 2026 года составляла 30 000 грн.

В Германии средняя зарплата повара, по данным Stepstone, составляет 2 741 евро брутто в месяц.

После пересчета по курсу 51,1864 грн за евро это около 140 300 грн.

Таким образом, номинальная разница между двумя показателями составляет примерно 110 300 грн в месяц.

Однако и в этом случае речь идет о зарплате брутто. Фактический доход работника после уплаты налогов и социальных взносов будет ниже.

Почему разница в зарплатах не означает такой же разрыв в деньгах

На первый взгляд цифры выглядят впечатляюще. Если пересчитать немецкие зарплаты в гривны, для приведенных профессий получаются суммы примерно от 140 до 170 тысяч гривен в месяц.

Однако сравнивать эти суммы без учета налогов и расходов на проживание некорректно.

В Германии из зарплаты работника удерживаются налоги и социальные взносы. Кроме того, значительную часть дохода могут уходить на аренду жилья, транспорт, питание и другие повседневные расходы.

Например, Stepstone приводит ориентировочный нетто-доход повара в размере около 1 869 евро в месяц при определенных стандартных условиях налогообложения. Фактическая сумма зависит от налогового класса и личных обстоятельств работника.

Поэтому пересчёт зарплаты в гривны показывает прежде всего разницу в уровне оплаты труда, а не сумму, которую работник гарантированно сможет сэкономить.

Сколько можно зарабатывать в Украине

При этом украинский рынок труда также предлагает зарплаты, которые заметно превышают средние показатели.

В сентябре 2026 года водителям на некоторых вакансиях предлагали до 80 тыс. грн, а квалифицированным рабочим, в частности сварщикам, — до 80 тыс. грн. Часть таких вакансий не предполагает обязательного высшего образования.

Это означает, что конкретный доход зависит не только от страны, но и от опыта, квалификации, вида работы, графика и работодателя.

Ранее «Новости.LIVE» сообщали, что в Украине могут изменить должностные оклады работников в регионах. Для отдельных категорий работников предлагают установить оклады до 33 300 грн. Размер выплаты будет зависеть от должности и других определенных условий.

Также «Новости.LIVE» писали о возможных изменениях минимальной зарплаты для людей с инвалидностью. Речь идет о пересмотре размера минимальной выплаты и новых правилах ее определения. Изменения могут повлиять на доходы работников уже в ближайшее время.

работа деньги минимальная зарплата доходы финансы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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