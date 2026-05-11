Зарплата на 85% вища: у кого зріс дохід на ринку праці у 2026 році

За останній рік в Україні середня заробітна плата деяких спеціалістів підвищилась від 60% до 85%. У зв'язку з цим розмір оплати праці зі списку тих, у кого доходи зросли найбільше, збільшився до 25 000 — 85 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з кадрових сайтів.

У кого зросли зарплати на ринку праці у 2026 році

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, за останній рік найбільше середня заробітна плата в Україні зросла за вакансіями "Маркувальник" (Біркувальник/Стикерувальник).

Станом на травень у середньому такі спеціалісти заробляють 25 000 грн, що на 85% більше проти аналогічного періоду минулого року. Йдеться про медіану зарплат, розрахованих на основі даних 43 вакансій, розміщених на сайті.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також за останній рік суттєво зросла зарплата у "Net-програміста". У середньому такі спеціалісти зараз заробляють 82 500 грн, що на 74% більше проти травня минулого року. Медіану зарплати розрахували за даними з 20 вакансій, розміщених на Work.ua.

Динаміка зміни зарплати. Джерело: work.ua

На третьому місці за зростанням середньої зарплати йдуть "Муляри" із нинішньою зарплатою у 59 500 грн. Показник на 70% вищий проти аналогічного періоду минулого року. Медіану доходу розрахували за даними з 75 вакансій, розміщених на сайті. Зокрема, в Києві таким спеціалістам платять у середньому 67 500 грн.

Графіка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Також у списку тих, у кого зарплата за останній рік зросла найбільше:

Покрівельник — 45 000 грн (на 64% більше); Спеціаліст зі штучного інтелекту — 40 000 грн (на 60% вище); Швейцар — 30 000 грн (на 58% більше); Висотник — 50 000 грн (на 54% вище); Соціальний працівник — 27 500 грн (на 53% більше).

Яка середня заробітна плата у травні

За інформацією порталу, у травні середня зарплата в Україні становить 29 500 грн за вакансіями. За останній місяць вона додала 500 грн, а за останній рік підвищилась на 18%. Показник минулого року перебував на рівні 25 000 грн.

Медіану заробітних плат розрахували за даними з 198 157 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці.

Графіка за останній рік. Джерело: work.ua

Найчастіше українцям пропонують зарплату у діапазоні 21 000 — 26 000 грн (18,3% вакансій), а також 26 000 — 31 000 грн (16,9%).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зарплати поліцейським мають намір нараховувати по-новому. Документ пропонує встановити, що дохід правоохоронців повинен забезпечувати достатні матеріальні умови, враховуючи характер, інтенсивність та небезпечність роботи. Оклад пропонують встановити від десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ще Новини.LIVE розповідали, яку зарплату виплачують у різних судах у 2026 році. За даними Мінфіну, у березні найбільша середня зарплата була зафіксована у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102 000 грн, у Вищій раді правосуддя — 62 400 грн, а також у Вищій кваліфікаційній комісії суддів — 61 000 грн.