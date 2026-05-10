Зарплати поліцейських в Україні пропонують підвищити: нові оклади та надбавки

Працівники поліції, гроші. Фото: Нацполіція, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть суттєво зрости зарплати поліцейських. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Які зміни плануються

Законопроєкт №6506-1 про внесення змін до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських перебуває у Верховній Раді з 2022 року. 12 березня 2025 року парламент прийняв його у першому читанні з умовою доопрацювання.

Документом пропонується встановити, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи.

Як нараховуватимуть зарплати поліцейським

Згідно з законопроєктом, грошове забезпечення працівників включатиме:

Читайте також:

посадовий оклад;

доплату за спеціальне звання;

надбавку за вислугу років;

доплату за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

доплату за науковий ступінь та/або вчене звання;

премію, розмір якої не може перевищувати 30% посадового окладу.

Посадовий оклад поліцейських становитиме не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року.

Які доплати пропонують поліцейським

Законопроєкт встановлює щомісячну надбавку за вислугу років залежно від стажу служби:

від 1 до 2 років — 5%;

від 2 до 4 років — 10%;

від 4 до 7 років — 15%;

від 7 до 10 років — 20%;

від 10 до 13 років — 25%;

від 13 до 16 років — 30%;

від 16 до 19 років — 35%;

від 19 до 22 років — 40%;

від 22 до 25 років — 45%;

понад 25 років — 50% посадового окладу.

Зазначається, що Міністерство фінансів не підтримало ініціативу. У відомстві вказали, що документ суперечить Закону "Про Кабінет Міністрів України" в частині повноважень уряду щодо визначення умов грошового забезпечення поліцейських, а також не враховує необхідності єдиних підходів до формування умов оплати праці для всіх силових структур.

Комітет з питань бюджету дійшов висновку, що законопроєкт впливатиме на показники державного бюджету та збільшуватиме витрати Пенсійного фонду України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зміняться зарплати будівельників в Україні у 2026 році. Уряд переглянув постанову, яка регулює підхід до формування кошторису у галузі. Рівень заробітної плати будівельників замовники визначатимуть на початковому етапі підготовки проєкту.

Також Новини.LIVE писали, що деяким держслужбовцям підвищать зарплати до 48 000 грн. Зміни запрацюють вже у 2027 році. Це передбачає постанова Кабміну №516 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" № 5.