Зарплата на 85% выше: у кого вырос доход на рынке труда в 2026 году

За последний год в Украине средняя заработная плата некоторых специалистов повысилась от 60% до 85%. В связи с этим размер оплаты труда из списка тех, у кого доходы выросли больше всего, увеличился до 25 000 — 85 000 грн.

У кого выросли зарплаты на рынке труда в 2026 году

По данным сайта по поиску работы Work.ua, за последний год больше всего средняя заработная плата в Украине выросла по вакансиям "Маркировщик" (Бирковальщик/Стикеровщик).

По состоянию на май в среднем такие специалисты зарабатывают 25 000 грн, что на 85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о медиане зарплат, рассчитанных на основе данных 43 вакансий, размещенных на сайте.

Также за последний год существенно выросла зарплата у "Net-программиста". В среднем такие специалисты сейчас зарабатывают 82 500 грн, что на 74% больше по сравнению с маем прошлого года. Медиану зарплаты рассчитали по данным из 20 вакансий, размещенных на Work.ua.

На третьем месте по росту средней зарплаты идут "Каменщики" с нынешней зарплатой в 59 500 грн. Показатель на 70% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медиану дохода рассчитали по данным из 75 вакансий, размещенных на сайте. В частности, в Киеве таким специалистам платят в среднем 67 500 грн.

Также в списке тех, у кого зарплата за последний год выросла больше всего:

Кровельщик — 45 000 грн (на 64% больше); Специалист по искусственному интеллекту — 40 000 грн (на 60% выше); Швейцар — 30 000 грн (на 58% больше); Высотник — 50 000 грн (на 54% выше); Социальный работник — 27 500 грн (на 53% больше).

Какая средняя заработная плата в мае

По информации портала, в мае средняя зарплата в Украине составляет 29 500 грн по вакансиям. За последний месяц она прибавила 500 грн, а за последний год повысилась на 18%. Показатель в прошлом году находился на уровне 25 000 грн.

Медиану заработных плат рассчитали по данным из 198 157 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца.

Чаще всего украинцам предлагают зарплату в диапазоне 21 000 — 26 000 грн (18,3% вакансий), а также 26 000 — 31 000 грн (16,9%).

