Головна Фінанси Оплата праці в судах: де у середньому отримують 102 000 грн

Оплата праці в судах: де у середньому отримують 102 000 грн

Дата публікації: 6 травня 2026 14:30
Зарплати в судах України: де в середньому платять найбільше та є дефіцит кадрів
Будівля ВАКС, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в незалежних судах України, що здійснюють правосуддя, спостерігається неоднакова структура оплати праці. Розрив у рівні середніх зарплат у різних інституціях системи органів судової влади істотний: від близько 46 000 грн до більш ніж 100 000 грн.

Порівняти зарплати, які отримують судді в різних органах, можна на порталі Міністерства фінансів, передають Новини.LIVE.

Які зарплати виплачують у різних судах у 2026 році

Згідно з даними Мінфіну, які отримує безпосередньо від держорганів через автоматизовану інформаційну систему, у березні цього року середні зарплати у судових органах мали таку градацію:

  1. У Вищому суді з питань інтелектуальної власності (ВСПІВ) — 102 000 грн;
  2. У Вищій раді правосуддя (ВРП) — 62 400 грн;
  3. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККС) — 61 000 грн;
  4. У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) — 60 400 грн;
  5. У Верховному Суді (ВС) — 56 300 грн;
  6. У Державній судовій адміністрації (ДСА) — 54 100 грн;
  7. У Службі судової охорони (ССО) — 52 900 грн;
  8. У Конституційному суді (КС) — 49 300 грн;
  9. У Національній школі суддів України (НШСУ) — 46 500 грн.

У 2026 році загальний рівень заробітної плати демонструє помірну корекцію проти попереднього року.

Зарплати у судах у 2026 році. Джерело: Мінфін

Також спостерігається в інстанціях кадровий дефіцит, адже вакантними залишаються приблизно 24% або 10 600 посад. За штатної чисельності у 44 800 посад зайняті тільки 34 100 грн. 

Найскладніша ситуація з наявністю спеціалістів — у Вищому антикорсуді. Там кількість вакансій сягає 36%, що говорить про функціонування установи на тлі недоукомплектування.

Чисельність працівників у 2026 році. Джерело: Мінфін

Ініціювання доплат до окладів в апаратах місцевих судів

Днями Вища рада правосуддя закликала уряд встановити додаткові коефіцієнти до окладів працівників апаратів місцевих судів для належного функціонування судової системи у період воєнного стану.

Там наголошують, що посилене фінансування стане гарантією незалежності суддів, безперервності діяльності та посилення довіри населення до судової системи.

Також розробили шкалу коефіцієнтів для підвищення посадових окладів, що залежатимуть від рівня навантаження на суди:

  • перевищення навантаження на 20% — коефіцієнт 1,2;
  • перевищення навантаження на 100% — коефіцієнт 1,3;
  • перевищення навантаження на 200% — коефіцієнт 1,4.

Такі надбавки пропонують встановити для працівників апаратів місцевих судів на період воєнного стану в країні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд змінив правила призначення винагород до посадових окладів для працівників Державної виконавчої служби. Зміни у нарахуванні нових відсотків запрацювали на початку травня цього року. 

Ще Новини.LIVE писали, що уряд затвердив підвищений рівень посадових окладів для працівників Офісу із залучення та підтримки інвестицій на 2027 рік. Згідно зі змінами, деякі фахівці державної установи почнуть отримувати 48 000 замість 43 700 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
