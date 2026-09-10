Зарплати вчителів, соцпрацівників та медиків: що чекає до кінця 2026 року

Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

В Україні до кінця 2026 року представникам низки професій мають підвищити заробітну плату, на основі урядових рішень. Зокрема, розраховувати на зростання оплати можуть працівники кількох напрямків бюджетної сфери, у тому числі за рахунок можливості індексації виплат у разі підвищення показника інфляції в країні.

Про те, хто в списку на перегляд оплати праці, розповідає видання Новини.LIVE.

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У кого зростають зарплати в Україні

Цього року у кількох сферах спостерігається підвищення заробітної плати, зокрема в освітній, соціальній та медичній. Також бюджетникам передбачена індексація зарплати, можливість якої закріплена законом №4695-IX "Про державний бюджет України".

Окрім того, згідно з опитуваннями, приватний бізнес має намір підвищувати оплату праці через дефіцит кадрів на тлі мобілізації та воєнного стану в країні.

Посадові оклади педагогів

Зокрема, у січні 2026 року посадові оклади зросли у педагогічних та науково-педагогічних працівників на 30%, у вересні вони отримають на 20% вищі виплати. Тобто на кінець року загальний показник підвищення становитиме 50% проти рівня 2025 року. Оскільки до окладу прив'язана низка виплат, то вони також зростуть на рівень підвищення.

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Відповідні зміни торкнулись вчителів, педагогічних працівників дошкільної, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Заклади, які отримують кошти від місцевих бюджетів, отримають підвищення за новим механізмом, зважаючи на фінансову спроможність окремих громад. Тому не всі працівники в країні зможуть розраховувати на однакові суми.

Окрім того, для прифронтових регіонів до кінця року дітиме доплата на рівні 2 600 грн.

Оклади соціальних працівників

Також цього року переглянули оклади для соціальних працівників та надавачів та реабілітаційних послуг. До окладів продовжать застосовувати введені коефіцієнти у 2,5. Тобто базові виплати зросли на близько 150%.

Зокрема, оклади змінились так:

у соцменеджерів — з 8 240 до 20 600 грн;

у фахівців із соцроботи — з 6 770 до 16 930 грн;

у молодших медичних сестер — з 4 060 до 10 150 грн.

Зміни торкнулися близько 80 000 соціальних працівників та надавачів та реабілітаційних послуг в Україні.

Сфера охорони здоров'я

На поточний рік для доплат до зарплат медиків виділили близько 41 млрд грн. Згідно з рішенням уряду, орієнтиром для оплати лікарям первинної та екстреної меддопомоги є сума 35 000 грн. Проте кінцева виплата надалі залежатиме від навантаження, конкретного медзакладу та регіону.

Зокрема, до кінця року працівники центрів екстреної медичної допомоги зможуть розраховувати у зонах активних бойових дій на доплати. Вони передбачені:

для лікарів — 12 000 грн,

для фахівців середньої медичної ланки — 6 560 грн,

для молодших медичних працівників — 2 500 грн;

для водіїв — 4 100 грн.

Також для лікарів первинної ланки орієнтиром є щонайменше 35 000 грн.

Індексація зарплати у 2026 році

До кінця року збережеться можливість зростання зарплати за рахунок індексації. Осучаснення виплат, що залежить від рівня інфляції, вперше відбулося влітку цього року.

Зокрема, у вересні працівникам здійснять осучаснення на рівні попередніх місяців:

на близько 140 грн — для тих, у кого базовим місяцем січень;

на 103 грн — для тих, у кого базовим є лютий.

Згідно з правилами, індексація зарплати безпосередньо залежить від рівня інфляції в країні через показник індексу споживчих цін (ІСЦ), який щомісяця оприлюднює Державна служба статики.

Осучаснення можливе тоді, коли індекс інфляції, що розраховують наростаючим підсумком з базового місяця, перевищить 103%. Якщо цей поріг не досягнеться, то доплати до зарплати не буде.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у вересні мінімальний оклад державних службовців становитиме 8 320 грн, а максимальний досягатиме майже 125 000 грн. Також передбачені надбавки та премії (місячна або квартальна), що не перевищуватиме 30% від загального розміру зарплати.

Ще Новини.LIVE писали, що в Україні профспілки виступили за зміну мінімальної зарплати в Україні. Зокрема, у 2027 році пропонують показник наблизити до половини розміру середньої зарплати. Нині мінімальна зарплата дорівнює 8 647 грн, а середня оплата праці, за даними Держстату, досягає 32 780 грн.