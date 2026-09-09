Зарплати держслужбовців: хто отримає оклад 125 000 грн та премію у 30% у вересні

Перехожі на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні система оплати праці державних службовців ґрунтується на класифікації посад держслужби. Цього року для окремих категорій підвищили розміри окладів та зберегли право на коефіцієнти підвищення. Водночас, відомо, хто з держслужбовців матиме право на оклад 125 000 грн та премію у 30% у вересні 2026 року.

Про те, на які суми можуть розраховувати громадяни на держслужбі, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які оклади гарантують держслужбовцям у вересні

На сьогодні оплата праці держслужбовців залежить від класифікації посад держслужби. Передбачені такі складові зарплати у держорганах:

Стала зарплата — посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг; Варіативна зарплата — премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячна або квартальна премія.

У 2026 році розміри посадових окладів змінили. Це передбачено постановою уряду №114 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад".

Документ підвищив мінімальний посадовий оклад на посадах в держорганах, юрисдикція яких поширюється на один або кілька районів, міст, районів у містах. Згідно з приписами ч. 6 ст. 51 "Закону про державну службу", він має становити щонайменше 2,5 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, завтердженого на 1 січень календарного року.

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З огляду на це, у вересні мінімальний оклад держслужбовця становитиме 8 320 грн (прожитковий мінімум у 3 328 грн помножений на 2,5). Минулого року він становив 7 100 грн і не було прив’язки до 2,5 мінімумів.

Водночас, восени максимально можна розраховувати на оклад у майже 125 000 грн. Такі суми передбачеі для керівних посад державних органів першого типу, юрисдикція яких охоплює всі регіони.

Згідно з правилами, таким держслужбовцям передбачені 15 мінімальних окладів. Оскільки цього року підвищився прожитковий мінімум та мінімальний оклад, то й максимальна виплата зросла (15 × 8 320 грн).

Також цього року для держслужбовців обласних та районних державних адміністрацій, які здійснили класифікацію посад, можуть застосовувати додатковий коефіцієнт підвищення окладів.

Максимально підвищувальний коефіцієнт може становити 1,5. Його встановлюють в межах коштів, передбачених на оплату праці, і застосовують до окладів, визначених схемою на посадах державної служби, відповідно до оновленої редакції постанови № 1409.

Решта складових заробітної плати

Інші складові заробітної плати державних службовців, передбачених законом про держслужбу, залишили без змін. Нараховують:

Надбавку за вислугу років на рівні 2% від окладу за кожен рік стажу державної служби, проте не вище 30% окладу;

Доплату за ранг державного службовця у розмірах, передбачених у постанові № 1409 (мінімум — 200 грн, а максимум — 1 000 грн);

Премію за результатами щорічного оцінювання, місячної або квартальної премії (не більше 30% від розміру зарплати).

Також держслужбовцям надають гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені нормами законодавства. Йдеться про:

Компенсацію у зв’язку з роботою, що передбачає доступ до держтаємниці;

Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

Грошову допомогу, що виплачують з наданням щорічної основної відпустки (виплата відповідає середньомісячному доходу);

Інші гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські профспілки пропонують змінити мінімальну зарплату в Україні. Зокрема, наступного року суму пропонують наблизити до 50% від розміру середньої заробітної плати. Йдеться не про конкретний розмір, а орієнтир. Серед причин необхідності перегляду "мінімалки" — її низька фактична купівельна спроможність.

Також Новини.LIVE писали про те, що в Україні середня оплата праці становить 30 000 грн, за даними кадрового порталу. На ринку праці дедалі більше роботодавців пропонують такий рівень оплати. Зокрема, на таку суму можуть розраховувати фахівці найрізномнітніших сфер: фітнес-тренери, декоратори, бухгалтери та пекарі. За рік у них зарплата зросла до 28%.