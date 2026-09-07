Зарплати в Україні зросли: яких фахівців шукають на суму 30 000 грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні дедалі більше вакансій з'являється із заробітною платою 30 000 грн, що дорівнює середньоринковому рівню. Претендувати на таку оплату праці можуть фахівці найрізномнітніших сфер. Зокрема, від 22% до 28% зросли зарплати у фітнес-тренерів, декораторів, бухгалтерів та пекарів.

Про це свідчить аналітична інформація, розміщена на одному з кадрових сайтів, передають Новини.LIVE.

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Кому середню зарплату підвищили до 30 000 грн

За даними порталу з пошуку роботи Work.ua, зокрема, середню заробітну плату на рівні понад 30 000 грн гарантують пекарям. У вересні такі фахівці отримують на 22% більше, ніж було 2025 року, а саме — 30 500 грн. Суму розрахували за даними з 1471 вакансії (Baker/Хлібопекар/Помічник пекаря), розміщених на порталі за останні три місяці. У вересні минулого року пекарям у середньому платили 25 000 грн. Цього року пропозицій роботи для таких працівників поменшало на 23%.

Також до 30 000 грн зросла зарплата у фітнес-тренерів. За рік сума підвищилась на 28%, а кількість вакансій скоритилась на 25%. У вересні 2025 року такі працівники могли отримувати 23 500 грн. Відповідні дані розрахували за 251 вакансією (схожими запитами-синонімами Fitness trainer/Інструктор по фітнесу/Інструктор групових програм) на порталі за три місяці.

Окрім того, роботодавці переглянули оплату праці за вакансією "Оптометрист". Фахівцям із перевірки зору та підбору засобів корекції, таких як окуляри чи контактні лінзи, тепер платять 30 000 грн, що на 28% більше порівняно з минулим роком. У 2025-му їм обіцяли 23 500 грн. Показник визначили за даними 178 вакансій, опублікованими за останні три місяці.

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Змінилися цього року зарплати декораторів. Таким фахівцям зараз також пропонують у середньому зарплату на рівні 30 000 грн, що на 25% більше, ніж було у вересні минулого року. Суму розрахували за інформацією 59 вакансій, розміщених на Work.ua із таким заголовком та за схожими запитами-синонімами за останні три місяці. Кількість пропозицій роботи побільшало за останній рік на 12%.

Зросла зарплата вище 30 000 грн також у бухгалтерів. За останній рік оплата підвищилась на 23%. Якщо минулого вересня таким фахівцям пропонували 25 000 грн, то нині обіцяють у середньому 30 800 грн. Кількість вакансій за рік фактично не змінилась (+1).

Також до списку працівників, у яких середня зарплата перевищила 30 000 грн і більше, потрапили:

Водій навантажувача — 35 000 грн (+27%); Контролер ВТК (відділу технічного контролю) — 32 500 грн (+27%); Оператор на виробництво — 31 500 грн (+26%); Друкар — 31 500 грн (+26%); Електрик —33 500 грн (+22%); Візажист — 30 000 грн (+22%); Зоотехнік —30 000 грн (+22%); Виробник напівфабрикатів — 31 200 грн (+36%).

Як змінилась середня зарплата в країні

У вересні 2026 року середня заробітна плата за вакансіями в Україні не зазнала змін. Останні чотири місяці показник продовжує перебувати на рівні 30 000 грн.

У квітні середня оплата праці становила 29 000 грн, а в січні цього року — 27 500 грн.

Зміна зарплати за рік. Джерело: Work.ua

У вересні 2025 року українцям у середньому платили 25 000 грн, за цей час показник зріс на 18%.

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