Мінімальна зарплата, оклади та гарантії: що пропонують змінити для працівників

Гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Українські профспілки виступили з пропозицією істотно доопрацювати проєкт Програми діяльності уряду, зокрема, у питанні забезпечення реального зростання заробітних плат у бюджетній сфері, наближення мінімальної зарплати до європейських норм. А також закликали запустити механізм гарантованої виплати зарплат за умови неплатоспроможності роботодавців під час війни.

Про те, які ініціативи просуває Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, розповідає видання Новини.LIVE.

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Як пропонують змінити мінімальну зарплату в Україні

Профспілки передали власні ініціативи до проєкту постанови парламенту "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України", що вказують про необхідність посилення документа у частині трудової та соціальної складової.

Зокрема, однією з ключових пропозицій є необхідність підвищення оплати праці в країні. Вони виступають за доповнення Програми рішеннями щодо поступової зміни реальної зарплати та її наближення до купівельної спроможності, що стане гарантією для сталих економічних умов. За рахунок цього будуть збережені кваліфіковані кадри, а рівень зарплат наблизиться до європейських норм.

Щодо мінімальної зарплати, то наступного року її рівень пропонують наблизити до 50% від суми середньої зарплати в країні. Йдеться не про конкретну суму, а її орієнтир.

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Серед причин необхідності перегляду мінімально гарантованого рівня оплати праці — істотна різниця між показниками в країнах ЄС та Україною, яка прагне стати частиною Євросоюзу. Нині ж фактична купівельна спроможність "мінімалки" залишається низькою.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становить 8 647 грн, а середня оплата праці, за даними Державної служби статистики, перебуває на рівні 32 243 — 32 783 грн.

Як хочуть підвищувати зарплати для бюджетників

Ще однією ініціативою є зростання оплати праці в установах, закладах та організаціях бюджетної сфери.

Уряду пропонують забезпечити підвищення окладів і надбавок бюджетникам у темпах, не менших за зростання середньої зарплати в країні.

Зокрема, пропонують підвищити зарплати працівників сфери охорони здоров’я та забезпечити їхній рівень не нижче середньої зарплати в економіці.

Створення гарантійної установи

Профспілки пропонують створити гарантійну установу на випадки, коли роботодавці не можуть виплачувати зарплати. Поява відповідного механізму захистить фінансовий стан працівників у разі неплатоспроможності роботодавців.

Для цього просять внести зміни до Програми щодо запуску та забезпечення функціонування гарантійної установи для задоволення грошових вимог працівників.

Механізм має забезпечувати виплати для працівників належних їм коштів у складних економічних ситуаціях. Йдеться про компанії, які не здатні самостійно погасити зарплатні борги.

Очікують, що забезпечити функціонування гарантійної установи необхідно до 2027 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що на ринку праці дедалі більше роботодавців пропонують заробітну плату у розмірі 30 000 грн. Зокрема, таку суму обіцяють фахівцям найрізномнітніших сфер: фітнес-тренерам, декораторам, бухгалтерам та пекарям. За рік у них оплата праці зросла на 22 — 28%. У вересні у середньому українцям платили 25 000 грн, а нині на 18% більше.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні з 2027 року мають намір змінити механізм оплати праці у бюджетній сфері. Планують підвищити посадові оклади, систему визначення зарплати, а також запровадити єдині підходи у формуванні оплати праці державного та приватного секторів. Оплата залежатиме від посади, складності та відповідальності, а також компетентності працівників.