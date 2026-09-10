Зарплаты учителей, соцработников и медиков: что ждет до конца 2026 года

Зарплаты в Украине: кому пересмотрят до конца 2026 года
В Украине до конца 2026 года представителям ряда профессий должны повысить заработную плату, в соответствии с решениями правительства. В частности, рассчитывать на рост оплаты могут работники нескольких направлений бюджетной сферы, в том числе за счет возможности индексации выплат в случае повышения показателя инфляции в стране.
О том, кто входит в список на пересмотр оплаты труда, рассказывает издание Новини.LIVE.
У кого увеличиваются зарплаты в Украине
В этом году в нескольких сферах наблюдается повышение заработной платы, в частности в образовательной, социальной и медицинской. Также бюджетникам предусмотрена индексация зарплаты, возможность которой закреплена законом №4695-IX "О государственном бюджете Украины".
Кроме того, согласно опросам, частный бизнес намерен повышать оплату труда из-за дефицита кадров на фоне мобилизации и военного положения в стране.
- Должностные оклады педагогов
В частности, в январе 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%, а в сентябре они получат выплаты на 20% выше. То есть к концу года общий показатель повышения составит 50% по сравнению с уровнем 2025 года. Поскольку к окладу привязан ряд выплат, то они также вырастут на величину повышения.
Соответствующие изменения коснулись учителей, педагогических работников дошкольного, внешкольного, профессионального, предвузовского и высшего образования. Учреждения, получающие средства из местных бюджетов, осуществлят повышение по новому механизму с учетом финансовых возможностей отдельных громад. Поэтому не все работники в стране смогут рассчитывать на одинаковые суммы.
Кроме того, для прифронтовых регионов до конца года будет действовать доплата в размере 2 600 грн.
- Оклады социальных работников
Также в этом году пересмотрели оклады социальных работников и поставщиков реабилитационных услуг. К окладам продолжат применять введенные коэффициенты в 2,5. То есть базовые выплаты выросли примерно на 150%.
В частности, оклады изменились следующим образом:
- у соцменеджеров — с 8 240 до 20 600 грн;
- у специалистов по социальной работе — с 6 770 до 16 930 грн;
- у младших медицинских сестер — с 4 060 до 10 150 грн.
Изменения коснулись около 80 000 социальных работников и поставщиков реабилитационных услуг в Украине.
- Сфера здравоохранения
На текущий год на доплаты к зарплатам медиков выделили около 41 млрд грн. Согласно решению правительства, ориентиром для оплаты врачам первичной и экстренной медицинской помощи является сумма в 35 000 грн. Однако окончательная выплата в дальнейшем будет зависеть от нагрузки, конкретного медучреждения и региона.
В частности, до конца года работники центров экстренной медицинской помощи в зонах активных боевых действий смогут рассчитывать на надбавки. Они предусмотрены:
- для врачей — 12 000 грн,
- для специалистов среднего медицинского звена — 6 560 грн,
- для младшего медицинского персонала — 2 500 грн;
- для водителей — 4 100 грн.
Также для врачей первичного звена ориентиром является не менее 35 000 грн.
Индексация зарплаты в 2026 году
До конца года сохранится возможность роста зарплаты за счет индексации. Обновление выплат, зависящее от уровня инфляции, впервые произошло летом этого года.
В частности, в сентябре работникам будет произведена индексация на уровне предыдущих месяцев:
- на около 140 грн — для тех, у кого базовым месяцем является январь;
- на 103 грн — для тех, у кого базовым месяцем является февраль.
Согласно правилам, индексация зарплаты напрямую зависит от уровня инфляции в стране через показатель индекса потребительских цен (ИПЦ), который ежемесячно публикует Государственная служба статистики.
Индексация возможна в том случае, если индекс инфляции, рассчитываемый нарастающим итогом с базового месяца, превысит 103%. Если этот порог не будет достигнут, то доплаты к зарплате не будет.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре минимальный оклад государственных служащих составит 8 320 грн, а максимальный достигнет почти 125 000 грн. Также предусмотрены надбавки и премии (месячные или квартальные), которые не будут превышать 30% от общего размера зарплаты.
Еще Новини.LIVE писали, что в Украине профсоюзы выступили за изменение минимальной зарплаты в стране. В частности, в 2027 году предлагается приблизить этот показатель к половине размера средней зарплаты. В настоящее время минимальная зарплата составляет 8 647 грн, а средняя заработная плата, по данным Госстата, достигает 32 780 грн.