Зарплаты учителей, соцработников и медиков: что ждет до конца 2026 года

Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В Украине до конца 2026 года представителям ряда профессий должны повысить заработную плату, в соответствии с решениями правительства. В частности, рассчитывать на рост оплаты могут работники нескольких направлений бюджетной сферы, в том числе за счет возможности индексации выплат в случае повышения показателя инфляции в стране.

О том, кто входит в список на пересмотр оплаты труда, рассказывает издание Новини.LIVE.

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У кого увеличиваются зарплаты в Украине

В этом году в нескольких сферах наблюдается повышение заработной платы, в частности в образовательной, социальной и медицинской. Также бюджетникам предусмотрена индексация зарплаты, возможность которой закреплена законом №4695-IX "О государственном бюджете Украины".

Кроме того, согласно опросам, частный бизнес намерен повышать оплату труда из-за дефицита кадров на фоне мобилизации и военного положения в стране.

Должностные оклады педагогов

В частности, в январе 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%, а в сентябре они получат выплаты на 20% выше. То есть к концу года общий показатель повышения составит 50% по сравнению с уровнем 2025 года. Поскольку к окладу привязан ряд выплат, то они также вырастут на величину повышения.

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Соответствующие изменения коснулись учителей, педагогических работников дошкольного, внешкольного, профессионального, предвузовского и высшего образования. Учреждения, получающие средства из местных бюджетов, осуществлят повышение по новому механизму с учетом финансовых возможностей отдельных громад. Поэтому не все работники в стране смогут рассчитывать на одинаковые суммы.

Кроме того, для прифронтовых регионов до конца года будет действовать доплата в размере 2 600 грн.

Оклады социальных работников

Также в этом году пересмотрели оклады социальных работников и поставщиков реабилитационных услуг. К окладам продолжат применять введенные коэффициенты в 2,5. То есть базовые выплаты выросли примерно на 150%.

В частности, оклады изменились следующим образом:

у соцменеджеров — с 8 240 до 20 600 грн;

у специалистов по социальной работе — с 6 770 до 16 930 грн;

у младших медицинских сестер — с 4 060 до 10 150 грн.

Изменения коснулись около 80 000 социальных работников и поставщиков реабилитационных услуг в Украине.

Сфера здравоохранения

На текущий год на доплаты к зарплатам медиков выделили около 41 млрд грн. Согласно решению правительства, ориентиром для оплаты врачам первичной и экстренной медицинской помощи является сумма в 35 000 грн. Однако окончательная выплата в дальнейшем будет зависеть от нагрузки, конкретного медучреждения и региона.

В частности, до конца года работники центров экстренной медицинской помощи в зонах активных боевых действий смогут рассчитывать на надбавки. Они предусмотрены:

для врачей — 12 000 грн,

для специалистов среднего медицинского звена — 6 560 грн,

для младшего медицинского персонала — 2 500 грн;

для водителей — 4 100 грн.

Также для врачей первичного звена ориентиром является не менее 35 000 грн.

Индексация зарплаты в 2026 году

До конца года сохранится возможность роста зарплаты за счет индексации. Обновление выплат, зависящее от уровня инфляции, впервые произошло летом этого года.

В частности, в сентябре работникам будет произведена индексация на уровне предыдущих месяцев:

на около 140 грн — для тех, у кого базовым месяцем является январь;

на 103 грн — для тех, у кого базовым месяцем является февраль.

Согласно правилам, индексация зарплаты напрямую зависит от уровня инфляции в стране через показатель индекса потребительских цен (ИПЦ), который ежемесячно публикует Государственная служба статистики.

Индексация возможна в том случае, если индекс инфляции, рассчитываемый нарастающим итогом с базового месяца, превысит 103%. Если этот порог не будет достигнут, то доплаты к зарплате не будет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре минимальный оклад государственных служащих составит 8 320 грн, а максимальный достигнет почти 125 000 грн. Также предусмотрены надбавки и премии (месячные или квартальные), которые не будут превышать 30% от общего размера зарплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что в Украине профсоюзы выступили за изменение минимальной зарплаты в стране. В частности, в 2027 году предлагается приблизить этот показатель к половине размера средней зарплаты. В настоящее время минимальная зарплата составляет 8 647 грн, а средняя заработная плата, по данным Госстата, достигает 32 780 грн.