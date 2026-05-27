Зарплати у травні: кому в Україні пропонують від 60 000 до 80 000 грн

У травні 2026 року в Україні деяким фахівцям пропонують заробітну плату, яка суттєво перевищує середню на ринку праці, зокрема через дефіцит кваліфікованих кадрів та інші важливі фактори. Відомо, кому роботодавці готові у середньому платити від 60 000 до 80 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали одного з сайтів з пошуку роботи.

Кому в Україні пропонують високі зарплати у 2026 році

За інформацією кадрового порталу Work.ua, середню заробітну плату в Україні на рівні 80 000 грн пропонують за вакансіями "Керівник відділу підбору персоналу". За останній рік кількість пропозицій такої роботи зросла на 300%. Зокрема, у грудні 2025 року таким спеціалістам пропонували у середньому 50 000 грн, у квітні сума доходу досягнула піку у 85 000 грн.

Дещо менший дохід пропонують фінансовим директорам. Роботодавці готові платити у середньому 79 400 грн, що на 18% більше проти аналогічного періоду минулого року. У травні 2025 року таким працівникам пропонували у середньому дохід на рівні 67 500 грн. Кількість вакансій на порталі за останні 12 місяців зросла на 11%.

Також високо оцінюють роботу директорів з маркетингу, пропонуючи у середньому 75 000 грн. Показник на 7% вищий порівняно з таким же періодом у 2025 році. Минулого року роботодавці у середньому розміщували відповідні пропозиції, обіцяючи середній дохід на рівні 70 000 грн. Водночас, кількість таких вакансій поменшало за останній рік на 12%.

Також у списку тих, кому платять найбільше станом на травень 2026 року:

Full stack програміст — 75 000 грн (+39%);

Системний аналітик — 72 300 грн;

Керівник відділу продажу — 71 500 грн (+10%);

Програміст 1C — 70 000 грн (+17%);

Операційний директор — 70 000 грн (+8%);

Ортодонт — 70 000 грн (+17%);

Інвестиційний аналітик — 70 000 грн (40%).

Як змінилась середня зарплата у травні

За даними аналітиків, у травні середня заробітна плата по країні становить 30 000 грн за вакансіями. За останній місяць вона додала 1 000 грн, а за останній рік зросла на 20%. У 2025 році відповідний показник перебував на рівні 25 000 грн.

Середній показник заробітних плат фахівці розрахували за даними 193 612 вакансій, розміщених на кадровому порталі за останні три місяці.

Найчастіше українцям пропонують зарплату у діапазоні 22 000 — 27 000 грн (17,2% вакансій), а також 27 000 — 32 000 грн (16,5%).

