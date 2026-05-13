Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплата зросла до 31 500 грн: кому і де платять більше у травні

Зарплата зросла до 31 500 грн: кому і де платять більше у травні

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 14:33
Зарплата на 31% вища: кому підвищили зарплату в Києві до 31 500 грн
Працівник на підприємстві, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У столиці України середня заробітна плата деяких фахівців підвищилась до 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Завдяки цьому роботодавці пропонують працівникам роботу з середнім доходом від 28 000 до 31 500 грн станом на травень 2026 року.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на дані одного з кадрових сайтів.

Кому підвищили зарплату в Києві у 2026 році

За інформацією порталу з пошуку роботи Work.ua, протягом останнього року на понад чверть середня заробітна плата в Україні підвищилась за вакансіями "Вантажник" (такелажник, транспортувальник).

Станом на травень у середньому таким працівникам у Києві платять 31 500 грн. Показник на 31% вищий проти травня минулого року. Йдеться про медіану зарплат, що розраховані на основі даних 1 082 вакансій, розміщених на сайті за три місяці. Водночас, за останній рік кількість пропозицій такої роботи скоротилась на 8%.

зарплати
Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Далі за динамікою зростання зарплати за останній рік йдуть "Продавці-консультанти" (Реалізатор, Помічник продавця), які в середньому у Києві заробляють 30 000 грн. Сума на 28% перевищує показник, зафіксований у травні минулого року. До такого висновку дійшли на основі даних 5 453 вакансій за останні три місяці. Проте кількість пропозицій за рік впала на 17%.

Читайте також:
зарплати 2026 рік
Динаміка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Також активно зросла зарплата у "Касирів", які в середньому у Києві заробляють 28 000 грн, що на 26% більше проти травня минулого року. Медіану заробітних плат розрахували за даними з 1 583 вакансій, розміщених на порталі за квартал. За останній рік кількість пропозицій такої роботи скоротилась на 36%.

зарплати 2026 рік
Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також у переліку тих, у кого дохід за останній рік не стояв на місці:

  • Оптометрист — 32 500 грн (+30%);
  • Біолог — 32 500 грн (+30%);
  • Монтажник — 42 500 грн (+31%);
  • Домробітниця — 45 000 грн (+30%);
  • Ветеринар — 45 000 грн (+29%);
  • Майстер-приймальник — 57 500 грн (+28%).

Яка у середньому зарплата у Києві у травні

Як свідчать дані порталу, цього місяця середня зарплата у Києві становить 35 000 грн за вакансіями. За останній місяць вона не змінилась, проте у березні становила 33 900 грн. За останній рік підвищилась на 22%. Торік показник перебував на рівні 28 800 грн.  

зарплата
Графіка за останній рік. Джерело: work.ua

Медіану заробітних плат розрахували за даними з 54 364 пропозицій роботи, розміщених на сайті за останні три місяці. 

Ще Новини.LIVE писали, коли можуть відрахувати зарплату у працівників. Таке може статися для погашення невикористаного авансу на відрядження, через відрахування за шкоду, завдану працівником, а також у разі утримання через невідпрацьовані дні відпустки через звільнення. Загалом роботодавці мають право забрати до 50% зарплатні. 

Також Новини.LIVE розповідали, що за останній рік суттєво середня зарплата в Україні зросла у маркувальників. Станом на травень у середньому таким спеціалістам платять 25 000 грн, що на 85% більше, аніж було в аналогічний період минулого року. 

зарплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації