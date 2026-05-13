Зарплата на 31% вища: кому підвищили зарплату в Києві до 31 500 грн

У столиці України середня заробітна плата деяких фахівців підвищилась до 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Завдяки цьому роботодавці пропонують працівникам роботу з середнім доходом від 28 000 до 31 500 грн станом на травень 2026 року.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на дані одного з кадрових сайтів.

Кому підвищили зарплату в Києві у 2026 році

За інформацією порталу з пошуку роботи Work.ua, протягом останнього року на понад чверть середня заробітна плата в Україні підвищилась за вакансіями "Вантажник" (такелажник, транспортувальник).

Станом на травень у середньому таким працівникам у Києві платять 31 500 грн. Показник на 31% вищий проти травня минулого року. Йдеться про медіану зарплат, що розраховані на основі даних 1 082 вакансій, розміщених на сайті за три місяці. Водночас, за останній рік кількість пропозицій такої роботи скоротилась на 8%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Далі за динамікою зростання зарплати за останній рік йдуть "Продавці-консультанти" (Реалізатор, Помічник продавця), які в середньому у Києві заробляють 30 000 грн. Сума на 28% перевищує показник, зафіксований у травні минулого року. До такого висновку дійшли на основі даних 5 453 вакансій за останні три місяці. Проте кількість пропозицій за рік впала на 17%.

Динаміка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Також активно зросла зарплата у "Касирів", які в середньому у Києві заробляють 28 000 грн, що на 26% більше проти травня минулого року. Медіану заробітних плат розрахували за даними з 1 583 вакансій, розміщених на порталі за квартал. За останній рік кількість пропозицій такої роботи скоротилась на 36%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також у переліку тих, у кого дохід за останній рік не стояв на місці:

Оптометрист — 32 500 грн (+30%);

Біолог — 32 500 грн (+30%);

Монтажник — 42 500 грн (+31%);

Домробітниця — 45 000 грн (+30%);

Ветеринар — 45 000 грн (+29%);

Майстер-приймальник — 57 500 грн (+28%).

Яка у середньому зарплата у Києві у травні

Як свідчать дані порталу, цього місяця середня зарплата у Києві становить 35 000 грн за вакансіями. За останній місяць вона не змінилась, проте у березні становила 33 900 грн. За останній рік підвищилась на 22%. Торік показник перебував на рівні 28 800 грн.

Графіка за останній рік. Джерело: work.ua

Медіану заробітних плат розрахували за даними з 54 364 пропозицій роботи, розміщених на сайті за останні три місяці.

Ще Новини.LIVE писали, коли можуть відрахувати зарплату у працівників. Таке може статися для погашення невикористаного авансу на відрядження, через відрахування за шкоду, завдану працівником, а також у разі утримання через невідпрацьовані дні відпустки через звільнення. Загалом роботодавці мають право забрати до 50% зарплатні.

Також Новини.LIVE розповідали, що за останній рік суттєво середня зарплата в Україні зросла у маркувальників. Станом на травень у середньому таким спеціалістам платять 25 000 грн, що на 85% більше, аніж було в аналогічний період минулого року.