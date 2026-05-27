Зарплаты в мае: кому в Украине предлагают от 60 000 до 80 000 грн

В мае 2026 года в Украине некоторым специалистам предлагают заработную плату, которая существенно превышает среднюю на рынке труда, в частности из-за дефицита квалифицированных кадров и других важных факторов. Известно, кому работодатели готовы в среднем платить от 60 000 до 80 000 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы одного из сайтов по поиску работы.

Кому в Украине предлагают высокие зарплаты в 2026 году

По информации кадрового портала Work.ua, среднюю заработную плату в Украине на уровне 80 000 грн предлагают по вакансиям "Руководитель отдела подбора персонала". За последний год количество предложений такой работы выросло на 300%. В частности, в декабре 2025 года таким специалистам предлагали в среднем 50 000 грн, в апреле сумма дохода достигла пика в 85 000 грн.

Несколько меньший доход предлагают финансовым директорам. Работодатели готовы платить в среднем 79 400 грн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2025 года таким работникам предлагали в среднем доход на уровне 67 500 грн. Количество вакансий на портале за последние 12 месяцев выросло на 11%.

Также высоко оценивают работу директоров по маркетингу, предлагая в среднем 75 000 грн. Показатель на 7% выше по сравнению с таким же периодом в 2025 году. В прошлом году работодатели в среднем размещали соответствующие предложения, обещая средний доход на уровне 70 000 грн. В то же время, количество таких вакансий уменьшилось за последний год на 12%.

Также в списке тех, кому платят больше всего по состоянию на май 2026 года:

Full stack программист — 75 000 грн (+39%);

Системный аналитик — 72 300 грн;

Руководитель отдела продаж — 71 500 грн (+10%);

Программист 1C — 70 000 грн (+17%);

Операционный директор — 70 000 грн (+8%);

Ортодонт — 70 000 грн (+17%);

Инвестиционный аналитик — 70 000 грн (40%).

Как изменилась средняя зарплата в мае

По данным аналитиков, в мае средняя заработная плата по стране составляет 30 000 грн по вакансиям. За последний месяц она добавила 1 000 грн, а за последний год выросла на 20%. В 2025 году соответствующий показатель находился на уровне 25 000 грн.

Средняя зарплата в мае. Источник: work.ua

Средний показатель заработных плат специалисты рассчитали по данным 193 612 вакансий, размещенных на кадровом портале за последние три месяца.

Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Чаще всего украинцам предлагают зарплату в диапазоне 22 000 — 27 000 грн (17,2% вакансий), а также 27 000 — 32 000 грн (16,5%).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что у некоторых специалистов средняя зарплата выросла от 60% до 85% (до 25 000 — 85 000 грн). По данным кадрового портала, за год больше всего средняя зарплата повысилась у маркировщиков. Также в этом списке находятся еще несколько позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что средняя зарплата грузчиков выросла более чем на четверть. По состоянию на май такие специалисты могут претендовать на сумму в 31 500 грн в Киеве, что на 31% больше по сравнению с маем 2025 года. Однако за последний год число вакансий такой работы упало на 8%.