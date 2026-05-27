Зарплаты в мае: кому в Украине предлагают от 60 000 до 80 000 грн

Зарплаты в Украине: кому гарантируют от 60 000 до 80 000 грн
В мае 2026 года в Украине некоторым специалистам предлагают заработную плату, которая существенно превышает среднюю на рынке труда, в частности из-за дефицита квалифицированных кадров и других важных факторов. Известно, кому работодатели готовы в среднем платить от 60 000 до 80 000 грн.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы одного из сайтов по поиску работы.
Кому в Украине предлагают высокие зарплаты в 2026 году
По информации кадрового портала Work.ua, среднюю заработную плату в Украине на уровне 80 000 грн предлагают по вакансиям "Руководитель отдела подбора персонала". За последний год количество предложений такой работы выросло на 300%. В частности, в декабре 2025 года таким специалистам предлагали в среднем 50 000 грн, в апреле сумма дохода достигла пика в 85 000 грн.
Несколько меньший доход предлагают финансовым директорам. Работодатели готовы платить в среднем 79 400 грн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2025 года таким работникам предлагали в среднем доход на уровне 67 500 грн. Количество вакансий на портале за последние 12 месяцев выросло на 11%.
Также высоко оценивают работу директоров по маркетингу, предлагая в среднем 75 000 грн. Показатель на 7% выше по сравнению с таким же периодом в 2025 году. В прошлом году работодатели в среднем размещали соответствующие предложения, обещая средний доход на уровне 70 000 грн. В то же время, количество таких вакансий уменьшилось за последний год на 12%.
Также в списке тех, кому платят больше всего по состоянию на май 2026 года:
- Full stack программист — 75 000 грн (+39%);
- Системный аналитик — 72 300 грн;
- Руководитель отдела продаж — 71 500 грн (+10%);
- Программист 1C — 70 000 грн (+17%);
- Операционный директор — 70 000 грн (+8%);
- Ортодонт — 70 000 грн (+17%);
- Инвестиционный аналитик — 70 000 грн (40%).
Как изменилась средняя зарплата в мае
По данным аналитиков, в мае средняя заработная плата по стране составляет 30 000 грн по вакансиям. За последний месяц она добавила 1 000 грн, а за последний год выросла на 20%. В 2025 году соответствующий показатель находился на уровне 25 000 грн.
Средний показатель заработных плат специалисты рассчитали по данным 193 612 вакансий, размещенных на кадровом портале за последние три месяца.
Чаще всего украинцам предлагают зарплату в диапазоне 22 000 — 27 000 грн (17,2% вакансий), а также 27 000 — 32 000 грн (16,5%).
