Зарплати працівників: в яких випадках можливі відрахування до 50% з боку роботодавця

Працівники на підприємстві, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні закон чітко визначає конкретні підстави, терміни та обмеження у питанні можливих відрахувань із заробітної плати, в основному йдеться про помилково виплачені суми або завдану шкоду підприємству. Відомо, які передбачені норми у таких ситуаціях у 2026 році.

Про це розповіли в управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області, передають Новини.LIVE.

Коли можливі відрахування із зарплат працівників

Право на відрахування певних сум із зарплат передбачає чітко регламентовану процедуру, що містить конкретні підстави, терміни та обмеження, яких необхідно дотримуватись, інакше дії можуть визнати протиправними. Законодавство передбачає граничні розміри утримань, які не дозволяється перевищувати навіть, якщо є підстави. Порушення правил може призвести до трудових спорів та фінансових ризиків.

Згідно зі статтею 127 Кодексу законів про працю (КЗпП), утримання із зарплат працівників можуть відбуватися тільки у випадках, передбачених законом.

Роботодавці мають право видавати накази про відрахування із сум за таких умов:

Читайте також:

За необхідності повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; Повернення переплачених сум через помилки; Погашення невикористаного авансу на відрядження/господарські потреби; Відрахування за шкоду, завдану працівником; Утримання через невідпрацьовані дні відпустки у разі звільнення.

Щодо термінів для оформлення відрахувань, то передбачені певні рамки. Наказ про відрахування мають видати протягом одного місяця:

з дати завершення терміну повернення авансу;

з дати виплати помилково нарахованих сум;

з часу появи боргу.

Які передбачені обмеження на відрахування із зарплат у 2026 році

Загальними правилами затверджено максимальний розмір відрахувань, що не повинен перевищувати 20% обсягу заробітної плати. Також роботодавець матиме право забрати до 50% зарплати у випадках, окремо передбачених законодавством, або за рішенням суду. Зокрема, якщо працівник своєю виною завдав матеріальної шкоди, наприклад, зіпсував майно.

Однак нормами законодавства заборонено здійснювати відрахування з таких видів виплат, що є складовими заробітної плати:

вихідна допомога;

компенсаційні виплати;

інші виплати, на які не може поширюватися стягнення.

Роботодавці зобов'язані дотримуватися передбачених законом процедур та обмежень під час здійснення відрахувань із заробітної плати.

Працівники, зі свого боку, повинні виконувати норми законодавчих гарантій та оскаржувати протиправні утримання.

Ще Новини.LIVE розповідали, що за останній рік на українському ринку праці середня заробітна плата деяких фахівців зросла від 60% до 85%. Як свідчить інформація одного з кадрових порталів, через це розмір доходів у вакансіях підвищився від 25 000 до 85 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли чекати індексації зарплати в Україні у 2026 році. У Держслужбі статистики вже оприлюднили новий індекс інфляції, від якого може залежати ймовірність осучаснення зарплати вже в червні. З початку року ще жодного разу не переглядали зарплати працівників.