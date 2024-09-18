Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій arrow

Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій

18 вересня 2024 10:17
Ксенія Симонова - Редактор
Робота онлайн в Україні — ТОП-5 вакансій із зарплатою 30 тис. гривень
Жінка за комп'ютером. Фото: bizmag
Ксенія Симонова - Редактор

Українські компанії у вересні 2024 року продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.

Про це свідчать дані кадрового порталу.

Читайте також:

ТОП-5 вакансій роботи онлайн

На ринку праці залишається популярною віддалена робота. Чимало пропозицій такої роботи в різних сферах. Зокрема, так можуть працювати вчителі, дизайнери, продавці, працівники ЗМІ.

Робота менеджером чату у торговельну компанію

Компанія, що спеціалізується на гуртовій торгівлі, шукає менеджера чату. Платити обіцяють від 30 тис. до 45 тис. гривень. Серед вимог — надання відповідей для клієнтів у чатах, консультування та підтримка клієнтів.

Робота дизайнером у студію меблів

Студія меблів запрошує на роботу дизайнера. Обіцяє платити від 20 тис. до 40 тис. гривень щомісяця. Серед вимог: вміння створювати проєкти на основі програми Pro 100 та 3D max та робити прорахунок виробів.

Робота репетитором англійської мови в онлайн-школу

Також онлайн-школа англійської шукає репетитора. Готові платити за таку роботу до 30 тис. гривень. З-поміж вимог — високий рівень комунікаційної мови. Потрібно проводити заняття для груп та індивідуальних клієнтів англійською за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище).

Робота торговим представником у компанію з підготовки учнів до НМТ

Компанія з підготовки учнів до вступу в заклади освіти шукає торгового представника. Серед обов'язків — потрібно домовлятися з керівництвом шкіл про проведення презентації продуктів компанії для 10−11 класів у різних регіонах. Зарплата — від 30 тис. гривень за місяць.

Робота менеджером з продажу інтернет-реклами

Роботодавець шукає менеджерів з продажу інтернет-реклами. Обіцяє стабільну заробітну плата: ставка +% від продажів. Потрібно подавати рекламні послуги компанії, шукати нових клієнтів і підтримувати зв’язки з постійними. Зарплата — до 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу, розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.

Також ми писали, що в Україні збільшився розмір заробітної плати, яку беруть за основу для розрахунку пенсій громадян. Показник майже на 4 тис. гривень перевищує розмір зарплати на початку 2024 року.

зарплати виплати робота працівники гроші роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 У Києві біля АЗС на Кільцевій дорозі застрелили чоловіка

10:18 У Повітряних силах відреагували на заяву Безуглої про звільнення та подякували нардепці

10:17 Реагуйте на тривоги — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:17 Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій

09:58 Очільник МЗС Сибіга вирушив у робоче турне — яка країна стала першою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:52 Окупанти атакували 16 населених пунктів на Херсонщині — є жертви та руйнування

09:46 Місія МВФ не поїде до Росії на консультації

09:46 До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло

09:37 Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото

09:30 Підстави для звільнення з військової служби — хто може покинути армію у вересні

10:21 У Києві біля АЗС на Кільцевій дорозі застрелили чоловіка

10:18 У Повітряних силах відреагували на заяву Безуглої про звільнення та подякували нардепці

10:17 Реагуйте на тривоги — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:17 Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій

09:58 Очільник МЗС Сибіга вирушив у робоче турне — яка країна стала першою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:52 Окупанти атакували 16 населених пунктів на Херсонщині — є жертви та руйнування

09:46 Місія МВФ не поїде до Росії на консультації

09:46 До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло

09:37 Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото

09:30 Підстави для звільнення з військової служби — хто може покинути армію у вересні

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку