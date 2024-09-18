Робота онлайн в Україні — ТОП-5 вакансій із зарплатою 30 тис. гривень

Жінка за комп'ютером. Фото: bizmag

Українські компанії у вересні 2024 року продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.

Про це свідчать дані кадрового порталу.

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На ринку праці залишається популярною віддалена робота. Чимало пропозицій такої роботи в різних сферах. Зокрема, так можуть працювати вчителі, дизайнери, продавці, працівники ЗМІ.

Робота менеджером чату у торговельну компанію

Компанія, що спеціалізується на гуртовій торгівлі, шукає менеджера чату. Платити обіцяють від 30 тис. до 45 тис. гривень. Серед вимог — надання відповідей для клієнтів у чатах, консультування та підтримка клієнтів.

Робота дизайнером у студію меблів

Студія меблів запрошує на роботу дизайнера. Обіцяє платити від 20 тис. до 40 тис. гривень щомісяця. Серед вимог: вміння створювати проєкти на основі програми Pro 100 та 3D max та робити прорахунок виробів.

Робота репетитором англійської мови в онлайн-школу

Також онлайн-школа англійської шукає репетитора. Готові платити за таку роботу до 30 тис. гривень. З-поміж вимог — високий рівень комунікаційної мови. Потрібно проводити заняття для груп та індивідуальних клієнтів англійською за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище).

Робота торговим представником у компанію з підготовки учнів до НМТ

Компанія з підготовки учнів до вступу в заклади освіти шукає торгового представника. Серед обов'язків — потрібно домовлятися з керівництвом шкіл про проведення презентації продуктів компанії для 10−11 класів у різних регіонах. Зарплата — від 30 тис. гривень за місяць.

Робота менеджером з продажу інтернет-реклами

Роботодавець шукає менеджерів з продажу інтернет-реклами. Обіцяє стабільну заробітну плата: ставка +% від продажів. Потрібно подавати рекламні послуги компанії, шукати нових клієнтів і підтримувати зв’язки з постійними. Зарплата — до 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу, розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.

Також ми писали, що в Україні збільшився розмір заробітної плати, яку беруть за основу для розрахунку пенсій громадян. Показник майже на 4 тис. гривень перевищує розмір зарплати на початку 2024 року.