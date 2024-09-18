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Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

18 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які будуть виплати, якщо зарплата 8 тис. грн
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу, розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.

Про це повідомляє 24 канал.

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Пенсія за умови мінімальної зарплати

В Україні у 2024 році налічується трохи більше 10 млн пенсіонерів, з яких близько 3 млн отримують пенсію у 3 тис. грн. Це говорить про те, фактично кожен четвертий громадянин пенсійного віку в країні отримує такі пенсійні виплати.

Як зазначається, в Україні сума пенсійної виплати для осіб з мінімальною зарплатою і повним стажем визначають як мінімум 40% від мінімальної зарплати.

З огляду на те, що мінімальна зарплатня в Україні зросла у 2024 році до 8 тис. грн, то мінімальний розмір пенсії мав би становити 3,2 тис. грн. Проте Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір пенсії на рівні 3,37 тис. грн.

Таким чином, громадяни, вік яких 65 років, однак не мають достатнього обсягу стажу, зможуть розраховувати на мінімальну пенсійну виплату в розмірі 2,72 тис. грн.

Мінімальні розміри пенсійних виплат

З 1 березня 2024 року в Україні діють нові мінімальні розміри пенсійних виплат, встановлені для різних вікових та страхових категорій пенсіонерів:

  • 2,98 тис. грн — передбачені для пенсіонерів, який не має 70 років за наявності повного стажу 30/35 років та для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку та стажу;
  • 3,24 тис. грн — призначають пенсіонерам у віці 70 — 80 років, у яких є повний стаж у 30/35 років;
  • 3,37 тис. грн — надають пенсіонерам, яким більше 80 років зі стажем 20/25 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни похилого віку отримають доплати максимально 889 грн до пенсії у 2024 році. Додаткову грошову допомогу надають в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також писали, що в Україні розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності. Відомо, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати.

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