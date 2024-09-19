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Зарплата до 50 тис. грн — ТОП-5 пропозицій роботи у вересні

19 вересня 2024 09:39
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 вакансій із зарплатою до 50 тис. грн
Роботодавець та кандидат на роботу. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку праці є багато пропозицій із заробітною платою до 50 тис. гривень у вересні 2024 року. Зокрема, такі суми щомісяця можна отримувати, працюючи копірайтером чи вчителем англійської мови.

Про це свідчить інформація на одному із великих сайтів з пошуку роботи.

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В Україні набирає популярності онлайн-робота. При цьому копірайтер — одна з найдоступніших професій, що передбачає роботу за комп'ютером. Так, на одному із сайтів пошуку роботи опубліковано низку вакансій для копірайтерів із зарплатою 41,4 тис. — 53,5 тис. гривень. Головною вимогою в таких пропозиціях є знання англійської мови.

Вчителі іноземних мов також можуть добре заробляти, не виходячи з дому. Кількість вакансій на порталах становить кілька сотень, а дехто готовий платити по 40 тис. гривень без особливого завантаження.

SEO-копірайтер у продуктову компанію

Зокрема, у Міжнародну продуктову компанію EdTech шукають SEO-копірайтера на заробітну плату від 26 тис. до 30 тис. гривень. Потрібно писати унікальний та оптимізований контент (статті) для сайту компанії з урахуванням SEO-принципів. Вимагають досвід роботи на позиції SEO-копірайтера або подібних позиціях протягом не менше двох років.

SEO-копірайтер в IT-компанію

Також IT-компанія шукає SEO-копірайтера від 23,5 тис. до 43,12 тис. гривень. Як йдеться в описі вакансії, робота на неповний робочий день із погодинною оплатою або за результатами роботи. З-поміж вимог — досвід роботи у сфері копірайтингу, базові знання SEO-копірайтингу та високий рівень письмової англійської мови.

Незалежний автор контенту

Є вакансії незалежним автором або редактором в компанію Education Pathways, що спеціалізується на статтях, прес-релізах, описах продуктів, публікаціях у соціальних мережах, технічному тексті, академічному редагуванні, новинах, розділах книг. Клієнтами є маркетингові фірми, роздрібні продавці електронної комерції, навчальні заклади, видавництва, веб-портали тощо. Заробітна плата — 40 тис. гривень.   

Репетитор англійської мови

Одна із шкіл "Профі-центр" запрошує репетитора англійської мови на зарплату від 25 тис. до 35 тис. гривень. Необхідно буде проводити заняття для груп та індивідуальних клієнтів англійською (метод Каллана — повне занурення у мовне середовище).

Вчитель англійської мови

Ще одна компанія Dni Turkce шукає працівника на посаду вчителя англійської мови із вільним володінням мовою на рівні B2-C2. За таку роботу роботодавці готові платити від 10 тис. до 40 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі компанії у вересні 2024 року продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні збільшився розмір заробітної плати, яку беруть за основу для розрахунку пенсій громадян. Показник майже на 4 тис. гривень перевищує розмір зарплати на початку 2024 року.

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