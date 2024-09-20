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Зарплаты в Украине будут индексировать по-новому — что изменится

20 сентября 2024 09:55
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — как будут индексировать выплаты в 2025 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: dtkt.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине планируют ввести новые требования к индексации заработных плат. Индекс расчета будет осуществляться нарастающим итогом, начиная с 2025 года.

Об этом сообщают специалисты профильного портала "Дебет-Кредит".

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По словам экспертов, индекс исчисления будут производить нарастающим итогом, начиная с 1 января следующего года, а размер индексации за декабрь не будет начисляться в январе.

"Мы уже неоднократно указывали, что декабрь 2023 года стал "базовым" месяцем для расчета индексации (по крайней мере текущей, а не фиксированной) в 2024 году. Ведь "базовый" месяц имеет такой признак: вычисление индекса потребительских цен для проведения дальнейшей индексации осуществляется с месяца, следующего за месяцем повышения указанных денежных доходов населения", — рассказали специалисты.

Исключением являются только работники, которым в этом году повышали оклады (тарифную ставку). Для таких лиц "базовым" месяцем есть месяц последнего повышения.

"То есть в 2024 году уже все разобрались и спокойно начисляют индексацию по общим правилам или увеличивают оклады каждые два месяца и не упоминают эту функцию. Но в 2025 году базовый месяц снова для всех работников изменят", — сообщает портал.

Кабинет министров с целью сокращения расходов Государственного бюджета на 2025 год прописал в статье 35 проекта, что вычисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов украинцев будет производиться нарастающим итогом, начиная с 1 января 2025 года.

"А сумма индексации, которая сложилась в декабре 2024 года, не начисляется в январе 2025 года", — говорится в статье проекта закона.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские компании в сентябре 2024 года продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за труд из дома 30 тыс. гривен.

Также мы писали, что на украинском рынке труда много предложений с заработной платой до 50 тыс. гривен в сентябре 2024 года. В частности, такие суммы можно получать ежемесячно, работая копирайтером или учителем английского языка.

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