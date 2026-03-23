Зарплати в Україні: для держслужбовців хочуть встановити "стелю"

В Україні деякі народні депутати пропонують змінити підхід у виплаті заробітної плати для працівників державної служби. Відповідна ініціатива передбачає прив'язання суми зарплати до рівня виплат рядового військовослужбовця.

Нові пропозиції для зарплат державних службовців

Йдеться про законопроєкт №15093 від 19 березня поточного року, покликаний внести зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Документ, серед іншого передбачає запровадження на час воєнного стану обмеження на максимальну заробітну плату у державному секторі.

Депутати пропонують встановити з 1 квітня базове грошове забезпечення військових, що складається, зокрема з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, у частці 150% від рівня, встановленого станом на 1 січня поточного року. Гроші на відповідне підвищення пропонують взяти з бюджетної програми "Резерв коштів для сектору безпеки і оборони".

З огляду на це, пропонують ввести "стелю" на місячну заробітну плату (грошове забезпечення) для посадовців держорганів, місцевого самоврядування, голів та членів виконавчих органів та наглядових рад держпідприємств і компаній із часткою держави у 50% і вище або з державним вирішальним впливом. Вона не повинна перевищувати новий граничний розмір місячного грошового забезпечення військових рядового складу першого тарифного розряду ЗСУ з урахуванням винагороди за бойові дії.

Кого не торкнуться обмеження в зарплаті

Також документ передбачає, що у розрахунку максимальної заробітної плати не враховуватимуть виплати з тимчасової непрацездатності. Окрім того, рекомендують не поширювати обмеження на:

Суддів Конституційного Суду; Суддів загальних судів; Низку категорій військових; Деяких працівників силових структур; Частково представників правоохоронних органів; Інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи з оборони країни.

Раніше повідомлялося, що у квітні рівень зарплати працівників не зможе бути нижчим за закріплений мінімальний розмір зарплатні. Однак для розрахунку не увійдуть такі виплати: доплати за несприятливі умови та доплати за роботу в нічний час.

Також ми писали, що цьогоріч в Україні через воєнний стан роботодавці мають право без попередження урізати зарплату. У мирний час про такий факт необхідно було повідомляти за два місяці.

Часті питання

Які розміри окладів мають держслужбовці у 2026 році

Працівники на держслужбі у 2026 році отримують підвищені посадові оклади. Вони прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Показник цього року переглянули до 3 328 грн проти 3 028 грн у 2025-му.

Згідно з правилами, мінімальна сума окладу держслужбовця нині становить 2,5 прожиткового мінімуму. У разі підрахунку у цифрах, то мінімальний оклад тепер становить 8 320 грн (3 328 грн х 2,5).

Максимально сума окладу керівника центрального органу влади не може перевищувати 15 мінімальних окладів для держслужбовців місцевого рівня.

Нові вимоги до премій державних службовців

Також у 2026 році на преміювання державних службовців встановлені чіткі рамки. Раніше розмір премії був довільним, а нині входить до загального рівня зарплати.

За вимогами, щомісячна, квартальна та річна премія має вкладатися у частку 30% від фонду сталої заробітної плати держслужбовця.

Суми премій для всіх різняться, адже залежать від індивідуальної сталої заробітної плати: чим більший оклад, надбавка за вислугу років і ранг, тим вищим буде рівень премії.