Зарплаты в Украине: для госслужащих хотят установить "потолок"

Зарплаты в Украине: для госслужащих хотят установить "потолок"

Дата публикации 23 марта 2026 14:30
Зарплаты в Украине: для госслужащих хотят установить "потолок"
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые народные депутаты предлагают изменить подход в выплате заработной платы для работников государственной службы. Соответствующая инициатива предусматривает привязку суммы зарплаты к уровню выплат рядового военнослужащего.

О деталях предложения рассказывает редакция Новини.LIVE.

Новые предложения для зарплат государственных служащих

Речь идет о законопроекте №15093 от 19 марта текущего года, призванном внести изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Документ, среди прочего предусматривает введение на время военного положения ограничения на максимальную заработную плату в государственном секторе.

Депутаты предлагают установить с 1 апреля базовое денежное обеспечение военных, состоящее, в частности из должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, в доле 150% от уровня, установленного по состоянию на 1 января текущего года. Деньги на соответствующее повышение предлагают взять из бюджетной программы "Резерв средств для сектора безопасности и обороны".

Учитывая это, предлагают ввести "потолок" на месячную заработную плату (денежное обеспечение) для должностных лиц госорганов, местного самоуправления, глав и членов исполнительных органов и наблюдательных советов госпредприятий и компаний с долей государства в 50% и выше или с государственным решающим влиянием. Она не должна превышать новый граничный размер месячного денежного обеспечения военных рядового состава первого тарифного разряда ВСУ с учетом вознаграждения за боевые действия.

Кого не коснутся ограничения в зарплате

Также документ предусматривает, что из расчета максимальной заработной платы не будут учитывать выплаты по временной нетрудоспособности. Кроме того, рекомендуют не распространять ограничения на:

  1. Судей Конституционного Суда;
  2. Судей общих судов;
  3. Ряд категорий военных;
  4. Некоторых работников силовых структур;
  5. Частично представителей правоохранительных органов;
  6. Других лиц, которые непосредственно участвующих в боевых действиях или обеспечивающих мероприятия по обороне страны.

Ранее сообщалось, что в апреле уровень зарплаты работников не сможет быть ниже закрепленного минимального размера зарплаты. Однако для расчета не войдут такие выплаты: доплаты за неблагоприятные условия и доплаты за работу в ночное время.

Также мы писали, что в этом году в Украине из-за военного положения работодатели имеют право без предупреждения урезать зарплату. В мирное время о таком факте необходимо было сообщать за два месяца.

Частые вопросы

Какие размеры окладов имеют госслужащие в 2026 году

Работники на госслужбе в 2026 году получают повышенные должностные оклады. Они привязаны к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Показатель в этом году пересмотрели до 3 328 грн против 3 028 грн в 2025-м. 

Согласно правилам, минимальная сумма оклада госслужащего сейчас составляет 2,5 прожиточного минимума. В случае подсчета в цифрах, то минимальный оклад теперь составляет 8 320 грн (3 328 грн х 2,5).

Максимально сумма оклада руководителя центрального органа власти не может превышать 15 минимальных окладов для госслужащих местного уровня.

Новые требования к премиям государственных служащих

Также в 2026 году на премирование государственных служащих установлены четкие рамки. Ранее размер премии был произвольным, а сейчас входит в общий уровень зарплаты.

По требованиям, ежемесячная, квартальная и годовая премия должна укладываться в долю 30% от фонда постоянной заработной платы госслужащего.

Суммы премий для всех различаются, ведь зависят от индивидуальной постоянной заработной платы: чем больше оклад, надбавка за выслугу лет и ранг, тем выше будет уровень премии.

зарплаты работа деньги законопроект госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

