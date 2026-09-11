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Главная Финансы Зарплаты в Украине: стоит ли ждать индексации в октябре

Зарплаты в Украине: стоит ли ждать индексации в октябре

Ua ru
11 сентября 2026 14:30
Зарплаты и инфляция: будет ли индексация в октябре 2026 года
Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

Государственная служба статистики обнародовала показатель, от которого зависит индексация заработной платы работников в Украине в октябре 2026 года. Возможность пересмотра доходов в бюджетной сфере в следующем месяце привязана к уровню инфляции, поэтому работодатели должны актуализировать его в случае роста или снижения.

О возможности индексации зарплаты рассказывают Новини.LIVE.

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Изменятся ли доходы украинцев в октябре 2026 года

В октябре этого года работники бюджетной сферы в Украине смогут получить более высокую зарплату исключительно при наличии соответствующих предпосылок в виде роста уровня индекса инфляции.

Как правило, индексация доходов становится возможной, если уровень роста потребительских цен нарастающим итогом превышает порог индексации в 103%.

Государственная служба статистики уже опубликовала показатель, к которому привязана возможность пересмотра зарплат.

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По данным статистического ведомства, индекс инфляции за август, который влияет на индексацию оплаты труда, составляет 100,1%. Поскольку расчеты на его основе не превышают установленный порог индексации в 103%, сумма повышения в следующем месяце не изменится.

В начале года законодатели в очередной раз обнулили индексацию в соответствии с требованиями ст. 41 закона №4695-IX "О Государственном бюджете-2026", а январь стал базовым месяцем для расчетов.

Согласно этим правилам, впервые возможность индексации появилась в июне в размере 139,8 грн. Такой уровень сохранялся в июле, августе, сентябре, и, как свидетельствуют новые данные, не изменится в октябре. В случае, если в качестве базового месяца определен февраль, размер индексации составит 103,2 грн.

Какой будет минимальная зарплата в октябре

Согласно требованиям Госбюджета, на текущий год уровень гарантированного минимума оплаты труда повысили с 8 000 до 8 647 грн в месяц, а почасовой оплаты — с 48 до 52 грн. С 1 октября 2026 года повышение этого социального стандарта не планируется.

Ранее в Министерстве финансов обнародовали бюджетные планы, в которых содержались данные о необходимости повышения "минималки" в течение следующих трех лет. Рекомендуются такие изменения:

  • на 1 января 2027 года — 9 550 грн;
  • на 1 января 2028 года — 10 380 грн;
  • на 1 января 2029 года — 11 110 грн.

Такие ожидания превышают прогнозы Национального банка Украины (НБУ), который сообщил, что в 2027 году минимальная зарплата составит 8 950 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году в нескольких сферах происходит повышение зарплаты, в частности изменения коснулись сферы образования, социальной и медицинской отраслей. Бюджетники имеют право на индексацию зарплаты. В частности, к концу года общая сумма повышения окладов педагогов достигнет 50% по сравнению с уровнем 2025 года.

Еще Новини.LIVE писали о том, что профсоюзы предлагают изменить минимальную заработную плату в Украине. Они включили свою инициативу в проект постановления Верховной Рады. В следующем году предлагается приблизить ее уровень к 50% от суммы средней зарплаты в стране, чтобы повысить покупательную способность населения.

зарплаты работа деньги индексация бюджет
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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