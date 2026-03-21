Грошове забезпечення в ЗСУ: розміри окладів та “бойових” у квітні

Військові йдуть по дорозі. Фото: Генштаб

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з основного окладу та низки надбавок. Основні виплати захисникам здійснюються двічі на місяць. Окремо можуть нараховуватися оздоровчі та матеріальна допомога.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть оклади та надбавки військових у квітні.

Читайте також:

Скільки мінімально отримують військові

Розмір та порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовців регулюються наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260, наказом Міноборони від 22 травня 2017 року №280, а також рішенням Міністра оборони України від 16 січня 2024 року №183/уд.

Законодавчі акти передбачають, що сума грошового утримання захисника складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу з державною таємницею;

надбавки за особливі умови служби;

премії та бойових надбавок.

Мінімальна сума грошового забезпечення становить 20 130,05 грн. Стільки отримує рекрут першого тарифного розряду, який служить менше одного року на посаді рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Наразі зміни в перелічені вище документи не вносилися, тож у квітні захисники отримають такі ж виплати, як і раніше.

Які премії та доплати отримують військові

За виконання службових і бойових завдань захисникам виплачують надбавки або так звані "бойові". Це:

30 000 грн — за виконання завдань за межами територій, де ведуться активні бойові дії;

50 000 грн — за управління підрозділами;

100 000 грн — за виконання завдань у зоні бойових дій.

Окремо передбачена накопичувальна доплата, яка нараховується за кожні 30 днів перебування — 70 000 грн. Раз на рік, залежно від наявності фінансування, військовослужбовцям виплачують оздоровчі. В окремих випадках захисники можуть розраховувати й на матеріальну допомогу.

Часті запитання

Скільки отримує військовий поза штатом?

Військовослужбовець, зарахований у розпорядження командира або виведений поза штат, перші два місяці отримує грошове забезпечення згідно з займаною ним посадою до виведення поза штат. Наступні місяці грошове забезпечення, як правило, виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Скільки отримує військовий в тилу?

Грошове забезпечення таких військовослужбовців залежить від місця виконання службових обов'язків. При цьому сума не може бути меншою за 20 130,05 грн.