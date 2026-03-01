Додаткові винагороди військовослужбовцям — кому та скільки нарахують у березні

Додаткові винагороди військовим. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Українські захисники, які служать на передовій або виконують завдання як у зоні бойових дій, так і поза її межами, крім основного грошового забезпечення, щомісяця отримують додаткову винагороду — так звані бойові. Розмір виплат залежить від місця служби та складності виконуваних завдань.

Про те, які суми доплат військові отримають у березні, розповідають Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АрміяInform.

Кому виплатять 30, 50 та 100 тисяч

"Бойові" нараховують на підставі наказу командира військової частини. Підставою для наказу є рапорт безпосереднього командира щодо кожного військовослужбовця.

Залежно від місця несення служби та виконуваних завдань додаткова винагорода може становити:

30 000 грн — захисникам, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами (інтенсивна підготовка до ведення бойових дій, управління угрупуваннями військ, логістика, розмінування, протиповітряне прикриття, наземна оборона об’єктів критичної інфраструктури);

50 000 грн — військовим, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, в тому числі поза районами бойових дій;

100 000 грн — військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території або між позиціями Сил оборони та ворога, а також ракетникам, артилеристам та підрозділам ППО.

Додатково до "бойових" передбачена накопичувальна доплата у 70 000 грн. Цю виплату отримують захисники, які сумарно провели 30 днів на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу, виконуючи бойові або спеціальні завдання.

Наразі змін у порядку нарахування додаткової винагороди не передбачається. Тож у березні військовим виплатять її у тому ж розмірі, що і раніше.

Кому не нарахують додаткову винагороду

В окремих випадках військовослужбовцям можуть не виплатити "бойові". Це можливо, якщо захисник:

самовільно залишив військову частину;

вживав алкогольні, наркотичні, психотропні речовини;

відмовився виконувати бойові накази;

усунений або відсторонений від виконання службових обов’язків;

визнаний судом винним у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення;

навмисно заподіяв собі тілесних ушкоджень;

відбуває покарання на гауптвахті.

Також причиною можуть бути помилки під час формування наказів на призначення виплати.

Раніше ми розповідали, що деякі військовослужбовці мають право на додаткові відпустки. Проте виплати під час відпочинку зберігаються не в усіх випадках — це залежить від статусу захисника.

Також дізнавайтеся про кредитні пільги, на які мають право захисники. Місце несення служби при цьому не має значення — це може бути як лінія фронту, так і тилова частина.