Виплати мобілізованим — скільки отримають новобранці у березні

Мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом українців після ТЦК та СП направляють в навчальні підрозділи для проходження обов’язкового вишколу. Під час БЗВП військовослужбовці отримують грошове забезпечення.

Новини.LIVE розповідають, скільки нарахують новобранцям у березні.

Розмір виплат на БЗВП

З першого дня прибуття з ТЦК на базову загальновійськову підготовку рекрутам починають нараховувати грошове забезпечення, пояснили в Міністерстві оборони України.

Мінімальний розмір виплат складає 20 130 грн, проте кінцева сума може бути й більшою, залежно від багатьох чинників, зокрема звання та посади.

Грошове забезпечення виплачується однією сумою у наступному календарному місяці. Тобто, якщо рекрут прибув на БЗВП у лютому, то перші гроші за фактичний час перебування у навчальному центрі, він отримає у березні.

Скільки платять після БЗВП

Рекрут першого тарифного розряду з вислугою до одного року, що проходить службу на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу щомісяця отримує базове грошове забезпечення — 20 130 грн, а також доплати, розмір яких залежить від місця служби та складності виконуваних завдань:

30 000 грн — за виконання бойових завдань поза районами активних бойових дій;

50 000 грн — для військових, які залучені до управління військами;

100 000 грн — для захисників, які безпосередньо виконують завдання в зоні бойових дій.

Доплата нараховується пропорційно дням виконання завдань. Окремо передбачена так звана накопичувальна винагорода — 70 000 гривень за кожні 30 днів перебування безпосередньо на "нулі".

Крім того, військовослужбовці можуть розраховувати на одноразові виплати (оздоровчі, матеріальна допомога тощо) від держави у різних життєвих ситуаціях.

