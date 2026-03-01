Виплати мобілізованим — скільки отримають новобранці у березні

Виплати новобранцям — скільки отримають мобілізовані у березні
Мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом українців після ТЦК та СП направляють в навчальні підрозділи для проходження обов’язкового вишколу. Під час БЗВП військовослужбовці отримують грошове забезпечення.
розповідають, скільки нарахують новобранцям у березні.
Розмір виплат на БЗВП
З першого дня прибуття з ТЦК на базову загальновійськову підготовку рекрутам починають нараховувати грошове забезпечення, пояснили в Міністерстві оборони України.
Мінімальний розмір виплат складає 20 130 грн, проте кінцева сума може бути й більшою, залежно від багатьох чинників, зокрема звання та посади.
Грошове забезпечення виплачується однією сумою у наступному календарному місяці. Тобто, якщо рекрут прибув на БЗВП у лютому, то перші гроші за фактичний час перебування у навчальному центрі, він отримає у березні.
Скільки платять після БЗВП
Рекрут першого тарифного розряду з вислугою до одного року, що проходить службу на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу щомісяця отримує базове грошове забезпечення — 20 130 грн, а також доплати, розмір яких залежить від місця служби та складності виконуваних завдань:
- 30 000 грн — за виконання бойових завдань поза районами активних бойових дій;
- 50 000 грн — для військових, які залучені до управління військами;
- 100 000 грн — для захисників, які безпосередньо виконують завдання в зоні бойових дій.
Доплата нараховується пропорційно дням виконання завдань. Окремо передбачена так звана накопичувальна винагорода — 70 000 гривень за кожні 30 днів перебування безпосередньо на "нулі".
Крім того, військовослужбовці можуть розраховувати на одноразові виплати (оздоровчі, матеріальна допомога тощо) від держави у різних життєвих ситуаціях.
