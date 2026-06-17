Середня зарплата у Києві у 2026 році: топ професій із найвищим доходом

Працівники в офісі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У червні 2026 року середня зарплата в Києві перешагнула позначку в 35 тисяч гривень. За рік доходи столичних працівників підскочили на 17 відсотків. Втім заробітки суттєво відрізняються залежно від професії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на кадровий портал Work.ua.

Кому платять найбільше

Найвищі зарплати у столиці отримують керівники, фахівці у сфері продажів, маркетингу та аналітики. До рейтингу найбільш оплачуваних професій увійшли:

директор з маркетингу — 100 000 грн;

менеджер з продажу нерухомості — 90 000 грн;

фінансовий директор — 90 000 грн;

керівник відділу продажу — 85 000 грн;

таргетолог — 85 000 грн;

бізнес-аналітик — 76 000 грн;

Ці спеціалісти заробляють майже утричі більше за середньостатистичного киянина.

Хто заробляє найменше

Найменше у Києві готові платити за такими професіями:

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актор — 21 000 грн;

музичний керівник — 20 000 грн;

прибиральниця — 19 000 грн;

державний виконавець — 17 500 грн;

асистент вчителя — 15 000 грн;

вахтер — 13 000 грн.

У кого найшвидше зростають зарплати

Згідно з даними Work.ua, найбільше за рік зросли зарплати у представників таких професій:

педагог-організатор — на 87%;

таргетолог — на 79%;

мийник — на 72%;

контролер ВТК — на 61%;

ортопед — на 56%.

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