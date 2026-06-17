Средняя зарплата в Киеве в 2026 году: топ-профессий с самым высоким доходом

Сотрудники в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В июне 2026 года средняя зарплата в Киеве превысила отметку в 35 тысяч гривен. За год доходы столичных работников выросли на 17 процентов. Впрочем, заработки существенно различаются в зависимости от профессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на кадровый портал Work.ua.

Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты в столице получают руководители, специалисты в сфере продаж, маркетинга и аналитики. В рейтинг самых высокооплачиваемых профессий вошли:

директор по маркетингу — 100 000 грн;

менеджер по продаже недвижимости — 90 000 грн;

финансовый директор — 90 000 грн;

руководитель отдела продаж — 85 000 грн;

таргетолог — 85 000 грн;

бизнес-аналитик — 76 000 грн;

Эти специалисты зарабатывают почти втрое больше, чем среднестатистический киевлянин.

Кто зарабатывает меньше всего

Меньше всего в Киеве готовы платить представителям следующих профессий:

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актер — 21 000 грн;

музыкальный руководитель — 20 000 грн;

уборщица — 19 000 грн;

государственный исполнитель — 17 500 грн;

ассистент учителя — 15 000 грн;

сторож — 13 000 грн.

У кого быстрее всего растут зарплаты

Согласно данным Work.ua, больше всего за год выросли зарплаты у представителей следующих профессий:

педагог-организатор — на 87%;

таргетолог — на 79%;

мойщик — на 72%;

контролер ОТК — на 61%;

ортопед — на 56%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменятся зарплаты полицейских и спасателей. Власти предлагают пересмотреть систему выплат, чтобы сделать службу более привлекательной и закрепить минимальный уровень денежного обеспечения. В частности, речь идет о повышении должностных окладов до 33 200 гривен и новых правилах начисления доплат.

Также Новини.LIVE писали, что военным могут повысить минимальные выплаты из-за роста расходов и инфляции. В Верховной Раде обсуждают возможность увеличения окладов защитникам с около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен. Окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей бюджета.