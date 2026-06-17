Средняя зарплата в Киеве в 2026 году: топ-профессий с самым высоким доходом

Зарплаты в Киеве выросли на 17%: кто зарабатывает больше всего
В июне 2026 года средняя зарплата в Киеве превысила отметку в 35 тысяч гривен. За год доходы столичных работников выросли на 17 процентов. Впрочем, заработки существенно различаются в зависимости от профессии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на кадровый портал Work.ua.
Кому платят больше всего
Самые высокие зарплаты в столице получают руководители, специалисты в сфере продаж, маркетинга и аналитики. В рейтинг самых высокооплачиваемых профессий вошли:
- директор по маркетингу — 100 000 грн;
- менеджер по продаже недвижимости — 90 000 грн;
- финансовый директор — 90 000 грн;
- руководитель отдела продаж — 85 000 грн;
- таргетолог — 85 000 грн;
- бизнес-аналитик — 76 000 грн;
Эти специалисты зарабатывают почти втрое больше, чем среднестатистический киевлянин.
Кто зарабатывает меньше всего
Меньше всего в Киеве готовы платить представителям следующих профессий:
- актер — 21 000 грн;
- музыкальный руководитель — 20 000 грн;
- уборщица — 19 000 грн;
- государственный исполнитель — 17 500 грн;
- ассистент учителя — 15 000 грн;
- сторож — 13 000 грн.
У кого быстрее всего растут зарплаты
Согласно данным Work.ua, больше всего за год выросли зарплаты у представителей следующих профессий:
- педагог-организатор — на 87%;
- таргетолог — на 79%;
- мойщик — на 72%;
- контролер ОТК — на 61%;
- ортопед — на 56%.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменятся зарплаты полицейских и спасателей. Власти предлагают пересмотреть систему выплат, чтобы сделать службу более привлекательной и закрепить минимальный уровень денежного обеспечения. В частности, речь идет о повышении должностных окладов до 33 200 гривен и новых правилах начисления доплат.
Также Новини.LIVE писали, что военным могут повысить минимальные выплаты из-за роста расходов и инфляции. В Верховной Раде обсуждают возможность увеличения окладов защитникам с около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен. Окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей бюджета.