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Главная Финансы Зарплаты в Киеве выросли на 17%: кто зарабатывает больше всего

Зарплаты в Киеве выросли на 17%: кто зарабатывает больше всего

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 12:15
Средняя зарплата в Киеве в 2026 году: топ-профессий с самым высоким доходом
Сотрудники в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В июне 2026 года средняя зарплата в Киеве превысила отметку в 35 тысяч гривен. За год доходы столичных работников выросли на 17 процентов. Впрочем, заработки существенно различаются в зависимости от профессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на кадровый портал Work.ua.

Кому платят больше всего

Самые высокие зарплаты в столице получают руководители, специалисты в сфере продаж, маркетинга и аналитики. В рейтинг самых высокооплачиваемых профессий вошли:

  • директор по маркетингу — 100 000 грн;
  • менеджер по продаже недвижимости — 90 000 грн;
  • финансовый директор — 90 000 грн;
  • руководитель отдела продаж — 85 000 грн;
  • таргетолог — 85 000 грн;
  • бизнес-аналитик — 76 000 грн;

Эти специалисты зарабатывают почти втрое больше, чем среднестатистический киевлянин.

Кто зарабатывает меньше всего

Меньше всего в Киеве готовы платить представителям следующих профессий:

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  • актер — 21 000 грн;
  • музыкальный руководитель — 20 000 грн;
  • уборщица — 19 000 грн;
  • государственный исполнитель — 17 500 грн;
  • ассистент учителя — 15 000 грн;
  • сторож — 13 000 грн.

У кого быстрее всего растут зарплаты

Согласно данным Work.ua, больше всего за год выросли зарплаты у представителей следующих профессий:

  • педагог-организатор — на 87%;
  • таргетолог — на 79%;
  • мойщик — на 72%;
  • контролер ОТК — на 61%;
  • ортопед — на 56%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменятся зарплаты полицейских и спасателей. Власти предлагают пересмотреть систему выплат, чтобы сделать службу более привлекательной и закрепить минимальный уровень денежного обеспечения. В частности, речь идет о повышении должностных окладов до 33 200 гривен и новых правилах начисления доплат.

Также Новини.LIVE писали, что военным могут повысить минимальные выплаты из-за роста расходов и инфляции. В Верховной Раде обсуждают возможность увеличения окладов защитникам с около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен. Окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей бюджета.

выплаты деньги сотрудники средняя зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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