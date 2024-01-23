Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати урізали на понад $100 — хто в Україні отримує менше arrow

Зарплати урізали на понад $100 — хто в Україні отримує менше

23 січня 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — у яких фахівців серйозно зменшилась зарплата
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні суттєво зменшилася заробітна плата ІТ-розробників вперше за час повномасштабної війни. Менше стали заробляти фахівці усіх рівнів, окрім Lead+.

Такі дані випливають із дослідження Dou.ua.

Читайте також:

Як змінились зарплати в ІТ-розробників

Згідно з цими даними, у грудні 2023-го середня заробітна плата становила 3,3 тис. гривень проти 3,43 тис. пів року тому.

При цьому найбільше падіння фіксують у зарплатах спеціалістів рівня Senior (на 160 доларів, до 4,74 тис.). Заробітна плата Middle скоротилася на 100 доларів, до 2,5 тис. доларів.

Зачепила відповідна тенденція і початківців — середня зарплата джуна на 50 доларів менша — 950 доларів. Інтерни у середньому тепер отримують 350 доларів замість 450.

Примітно те, що більший досвід приносить тепер теж менше додаткового прибутку розробникам. Середні зарплати спеціалістів з досвідом від 1 до 9 років у розробці нижчі, ніж було шість місяців тому.

 

зарплати IT
Джерело: Dou.ua

Як змінилась ситуація в областях

Найбільшими ІТ-містами вважаються: Київ — 36% розробників та Львів — 18%. Однак на тлі війни частка львівських розробників зменшилась — рік тому був 21%. У Дніпрі живуть 6%, у Харкові, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську — по 4%.

У більшості міст середня зарплатня знизилась. Зокрема, у столиці України впала на 130 доларів, до 3,62 тис. доларів, у Львові — на 225 доларів, до 3,5 тис. доларів. Найбільше скоротились зарплати у мідлів і сеньйорів, у джунів залишились ті ж.

Також майже не змінились зарплати у Дніпрі, Харкові та Чернівцях, зросли на 100 доларів Луцьку та на 25 доларів у Полтаві.

Найвищі зарплати у розробників, де основна мова програмування — Scala (зросли на 100 доларів за останні пів року, до 5,6 тис. доларів). Йдеться переважно про фахівців рівня Senior+.

 

зарплати IT
Джерело: Dou.ua

Більше про зарплати

Нагадаємо, у 2024 році деякі українці можуть розраховувати на доволі високу заробітну плату. Експерти склали список професій, де роботодавці готові платити більше.

Раніше повідомлялося, що роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.

зарплати
виплати
робота
гроші
Програмісти
ринок праці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі