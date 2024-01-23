Робота в Україні — у яких фахівців серйозно зменшилась зарплата

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні суттєво зменшилася заробітна плата ІТ-розробників вперше за час повномасштабної війни. Менше стали заробляти фахівці усіх рівнів, окрім Lead+.

Такі дані випливають із дослідження Dou.ua.

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Як змінились зарплати в ІТ-розробників

Згідно з цими даними, у грудні 2023-го середня заробітна плата становила 3,3 тис. гривень проти 3,43 тис. пів року тому.

При цьому найбільше падіння фіксують у зарплатах спеціалістів рівня Senior (на 160 доларів, до 4,74 тис.). Заробітна плата Middle скоротилася на 100 доларів, до 2,5 тис. доларів.

Зачепила відповідна тенденція і початківців — середня зарплата джуна на 50 доларів менша — 950 доларів. Інтерни у середньому тепер отримують 350 доларів замість 450.

Примітно те, що більший досвід приносить тепер теж менше додаткового прибутку розробникам. Середні зарплати спеціалістів з досвідом від 1 до 9 років у розробці нижчі, ніж було шість місяців тому.

Джерело: Dou.ua

Як змінилась ситуація в областях

Найбільшими ІТ-містами вважаються: Київ — 36% розробників та Львів — 18%. Однак на тлі війни частка львівських розробників зменшилась — рік тому був 21%. У Дніпрі живуть 6%, у Харкові, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську — по 4%.

У більшості міст середня зарплатня знизилась. Зокрема, у столиці України впала на 130 доларів, до 3,62 тис. доларів, у Львові — на 225 доларів, до 3,5 тис. доларів. Найбільше скоротились зарплати у мідлів і сеньйорів, у джунів залишились ті ж.

Також майже не змінились зарплати у Дніпрі, Харкові та Чернівцях, зросли на 100 доларів Луцьку та на 25 доларів у Полтаві.

Найвищі зарплати у розробників, де основна мова програмування — Scala (зросли на 100 доларів за останні пів року, до 5,6 тис. доларів). Йдеться переважно про фахівців рівня Senior+.

Джерело: Dou.ua

Більше про зарплати

Нагадаємо, у 2024 році деякі українці можуть розраховувати на доволі високу заробітну плату. Експерти склали список професій, де роботодавці готові платити більше.

Раніше повідомлялося, що роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.