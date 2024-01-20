Народним депутатам будуть платити більше — які зарплати у парламентарів

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З січня 2024 року в Україні збільшили оклади для народних депутатів через зміну прожиткового мінімуму. Разом з тим, багатьом українським чиновникам знизили зарплати, завдяки рішенню уряду.

Про те, як переглянули зарплати, розповіли в OBOZ.UA.

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Як підвищили оклади нардепам

Заробітні плати народних депутатів залежать від прожиткового мінімуму. Проте, окрім самої зарплати депутати отримують деякі надбавки. Наприклад, гроші на компенсацію діяльності, на оренду квартири, а інколи — премії за інтенсивність.

У повідомленні також сказано, що кожен нардеп, у якого немає житла в столиці (або житло оформлено не на нього) має право на компенсацію вартості оренди. В місяць платять 19,8 тис. грн, за рік це становить 237,9 тис. грн. За ці гроші можна орендувати квартиру в центрі столиці. Ще 88,4 тис. грн на місяць нардепам дають на зарплати помічникам (ще 19,4 тис. грн для компенсації податків на зарплату). А 7 500 грн в місяць можна отримати за компенсацію витрат на виконання депутатських обов'язків.

Наприклад, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у 2023 році мав оклад в розмірі 32,2 тис. грн, але насправді отримував близько 99,7 тис. грн. Згідно декларації, Стефанчук отримав 718 333 грн зарплати та 478 833 грн компенсації витрат. Тобто щомісячно це 99 763 грн, що втричі більше, ніж "голий" оклад.

Як підвищили оклади:

Голова Верховной Ради — з 32 208 до 36 336 грн;

перший заступник — з 30 866 до 34 822 грн;

заступник — з 29 524 до 33 308 грн;

голова комітету — з 28 182 до 31 794 грн;

член комітету — з 26 840 до 30 280 грн.

Всього на Верховну Раду у 2024 році витратять 1,4 млрд грн, а у минулому році парламент коштував бюджету 1,26 млрд грн.

Скільки будуть платити чиновникам

В Україні органи державної влади традиційно залишали частину вакансій вакантними (минулого року вакантними залишались близько 30 тис. вакансій). Бюджет на ці вакансії отримували, а після розподіляли між іншими працівниками. Так вдалось компенсувати низькі оклади. На деяких посадах надбавки сягали 260%.

Наприклад, керівник управління, який керує 3-5 людьми, мав оклад в сумі близько 10 тис. грн. Проте знайти менеджера на таку зарплату неможливо. Тому їм назначали велику надбавку і в результаті платили приблизно 26-30 тис. грн, що відповідає зарплаті керівника середньої ланки.

Але з 2024 року уряд змінив правила та заборонив отримувати надбавки до окладу, розмір яких перевищує 30%. Сам оклад підвищать, проте це не допоможе втримати ринковий рівень зарплат.

"Коли роками не заповнюються вакансії, щоб мати фонд оплати праці, щоб платити мінімалку людям... Вони висять роками. Зараз, коли структура оплати праці зміниться і буде гідний посадовий оклад, вже не буде потреби в тих "роздутих" штатах", — розповів член Кабміну України Олег Немчінов.

Нагадаємо, що компанія Picodi Україна провела аналіз розміру мінімальної зарплати в 67 країнах та вивчила зміни вартості продуктів харчування. Експерти також порівняли відношення вартості українського продуктового кошика до мінімальної зарплати в країні.

Також ми писали про те, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік. Увесь дохід політика за той час склала заробітна плата.