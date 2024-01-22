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Зарплати у 72 тис. грн — список професій з високою оплатою праці

22 січня 2024 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота у 2024 році — список професій із високими зарплатами
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році деякі українці можуть розраховувати на доволі високу заробітну плату. Експерти склали список професій, де роботодавці готові платити більше.

Таку інформацію оприлюднив портал з пошуку роботи Work.ua.

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Кого найбільше шукають роботодавці у 2024-му

Зокрема, зараз на кадровому сайті налічується близько 25,19 тис. вакансій у Києві. Найбільше роботодавці шукають:

  • продавців-консультантів;
  • менеджерів із продажу;
  • адміністраторів;
  • касирів;
  • кухарів;
  • водіїв;
  • бухгалтерів;
  • вантажників;
  • баристів.

Які спеціалісти отримують більше за інших

Найбільші зарплати, як і раніше, громадяни отримують у столиці України. За січень вони дещо зросли і становлять у середньому 22 тис. гривень.

Найбільше роботодавці готові платити представникам чотирьох сфер:

  • військовослужбовцям;
  • працівникам IT-сфери;
  • директорам з маркетингу;
  • стоматологам.

Так, військовослужбовці різних професій у середньому отримують 72,5 тис. гривень. Зокрема, такі спеціалісти можуть розраховувати на виплати:

  • інженери з телекомунікацій отримують — 71 тис. гривень;
  • оператори БПЛА — по 70 тис. гривень;
  • сапери — по 70 тис. гривень.

На сайті щомісяця більшає військових вакансій із такими зарплатами:

  • бухгалтери облікової групи — від 17 тис. до 26 тис. гривень;
  • анестезіологи, військовослужбовці — від 25 тис. до 125 тис. гривень;
  • автоелектрики, військовослужбовці — від 25 тис. до 125 тис. гривень;
  • водії-електрики, військовослужбовці — від 20,1 тис. до 50 тис. гривень;
  • бойові медики взводу — від 20,1 тис. до 50 тис. гривень;
  • вогнеметники — від 20 тис. до 120 тис. гривень;
  • водії категорії C, D (військова техніка) — від 20 тис. до 120 тис. гривень.

За вакансіями Team leader середня зарплатня сягає 60 тис. гривень.

Директори з маркетингу у середньому отримують 60 тис. гривень.

Чималі зарплати у стоматологів — у середньому 55 тис. гривень.

Керамістам та керівникам будівельних проєктів платять по 52,5 тис. гривень на місяць.

Топ-менеджери та керівники відділів продажів отримують 50 тис. гривень

На дещо меншу, але високу зарплату, можуть розраховувати такі фахівці:

  • будівельники — 30 тис. гривень;
  • домогосподарки — 30 тис. гривень;
  • хірурги — 30 тис. гривень;
  • головні бухгалтери — 35 тис. гривень;
  • майстри СТО — 35 тис. гривень;
  • автослюсарі — 36 тис. гривень;
  • начальники транспортних відділів — 37,5 тис. гривень;
  • автоелектрики — 40 тис. гривень;
  • арматурники — 40 тис. гривень;
  • головні лікарі — 40 тис. гривень.

Найменші зарплати у 2024 році

Тим часом середню зарплату близько 22 тис. гривень у столиці пропонують кур'єрам, фармацевтам, копірайтерам, декораторам, репетиторам англійської, геодезистам, фотографам, редакторам, швачкам, кухарям, поліцейським.

Від 15 тис. до 20 тис. гривень платять:

  • доглядальницям, охоронцям, помічникам юриста, методистам — 15 тис. гривень;
  • операторам АЗС, логопедам — 16 тис. гривень;
  • касирам, кальянникам, адміністраторам готелів — 16,5 тис. гривень;
  • медсестрам — 17,5 тис. гривень;
  • вантажникам, продавцям-консультантам — 18 тис. гривень;
  • операторам кол-центрів, сантехнікам — 19 тис. гривень;
  • нотаріусам, фітнес-тренерам, електрикам — 20 тис. гривень.

Зовсім мало у Києві отримують бібліотекарі, асистенти вчителів, паркувальники, музичні керівники, асистенти ветеринарних лікарів, санітарки, посудомийниці, покоївки — у середньому від 9,2 тис. до 13,4 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році частка видатків загального фонду державного бюджету на безпеку та оборону становила майже 61%. Ця сфера була абсолютним пріоритетом під час війни минулого року.

Раніше ми писали, що столичні роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.

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