Работа в Украине — у каких специалистов серьезно уменьшилась зарплата

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине существенно уменьшилась заработная плата IТ-разработчиков впервые за время полномасштабной войны. Меньше стали зарабатывать специалисты всех уровней, кроме Lead+.

Такие данные вытекают из исследования Dou.ua.

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Как изменились зарплаты у IТ-разработчиков

Согласно этим данным, в декабре 2023 года средняя заработная плата составила 3,3 тыс. гривен против 3,43 тыс. пол года назад.

При этом наибольшее падение фиксируют в зарплатах специалистов уровня Senior (на 160 долларов, до 4,74 тыс.). Заработная плата Middle сократилась на 100 долларов, до 2,5 тыс. долларов.

Затронула соответствующая тенденция и начинающих — средняя зарплата джуна теперь на 50 долларов ниже — 950 тыс. долларов. Интерны в среднем теперь получают 350 долларов вместо 450 долларов.

Примечательно, что больший опыт приносит теперь тоже меньше дополнительной прибыли разработчикам. Средние зарплаты специалистов с опытом от 1 до 9 лет в разработке ниже, чем шесть месяцев назад.

Источник: Dou.ua

Как изменилась ситуация в областях

Крупнейшими IТ-городами считаются: Киев — 36% разработчиков и Львов — 18%. Однако на фоне войны доля львовских разработчиков уменьшилась — год назад был 21%. В Днепре живут 6%, в Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске — по 4%.

В большинстве городов средняя зарплата снизилась. В частности, в столице Украины упала на 130 долларов, до 3,62 тыс. долларов, во Львове — на 225 долларов, до 3,5 тыс. долларов. Больше всего сократились зарплаты у мидлов и сеньоров, у джунов остались те же.

Также почти не изменились зарплаты в Днепре, Харькове и Черновцах, выросли на 100 долларов в Луцке и на 25 долларов в Полтаве.

Самые высокие зарплаты у разработчиков, где основным языком программирования является Scala (выросли на 100 долларов за последние пол года, до 5,6 тыс. долларов). Речь идет преимущественно о специалистах уровня Senior+.

Источник: Dou.ua

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