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Зарплаты урезали более чем на $100 — кто в Украине получает меньше

23 января 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — у каких специалистов серьезно уменьшилась зарплата
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно уменьшилась заработная плата IТ-разработчиков впервые за время полномасштабной войны. Меньше стали зарабатывать специалисты всех уровней, кроме Lead+.

Такие данные вытекают из исследования Dou.ua.

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Как изменились зарплаты у IТ-разработчиков

Согласно этим данным, в декабре 2023 года средняя заработная плата составила 3,3 тыс. гривен против 3,43 тыс. пол года назад.

При этом наибольшее падение фиксируют в зарплатах специалистов уровня Senior (на 160 долларов, до 4,74 тыс.). Заработная плата Middle сократилась на 100 долларов, до 2,5 тыс. долларов.

Затронула соответствующая тенденция и начинающих — средняя зарплата джуна теперь на 50 долларов ниже — 950 тыс. долларов. Интерны в среднем теперь получают 350 долларов вместо 450 долларов.

Примечательно, что больший опыт приносит теперь тоже меньше дополнительной прибыли разработчикам. Средние зарплаты специалистов с опытом от 1 до 9 лет в разработке ниже, чем шесть месяцев назад.

 

зарплаты IT
Источник: Dou.ua

Как изменилась ситуация в областях

Крупнейшими IТ-городами считаются: Киев — 36% разработчиков и Львов — 18%. Однако на фоне войны доля львовских разработчиков уменьшилась — год назад был 21%. В Днепре живут 6%, в Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске — по 4%.

В большинстве городов средняя зарплата снизилась. В частности, в столице Украины упала на 130 долларов, до 3,62 тыс. долларов, во Львове — на 225 долларов, до 3,5 тыс. долларов. Больше всего сократились зарплаты у мидлов и сеньоров, у джунов остались те же.

Также почти не изменились зарплаты в Днепре, Харькове и Черновцах, выросли на 100 долларов в Луцке и на 25 долларов в Полтаве.

Самые высокие зарплаты у разработчиков, где основным языком программирования является Scala (выросли на 100 долларов за последние пол года, до 5,6 тыс. долларов). Речь идет преимущественно о специалистах уровня Senior+.

 

зарплаты IT
Источник: Dou.ua

Больше о зарплатах

Напомним, в 2024 году некоторые украинцы могут рассчитывать на достаточно высокую заработную плату. Эксперты составили список профессий, где работодатели готовы платить больше.

Ранее сообщалось, что работодатели готовы платить подчиненным высокие зарплаты, однако требуют квалификации и опыта работы. В этом вопросе сталкиваются с проблемой, ведь именно из-за несоответствия уровня подготовки претендентов им сложно найти достойных работников.

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Программисты
рынок труда

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