Робота у січні 2024 — компанії заманюють працівників високими зарплатами

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український ринок праці поступово оговтується від негативних наслідків війни. Зокрема, деякі роботодавці через дефіцит кадрів готові платити офіційну заробітну плату, що значно перевищує середню в країні.

Про це свідчить статистика Київського міського центру зайнятості.

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За даними відомства, у столиці лідирують за кількістю вакансій такі сфери, де робітники потрібні попри воєнні дії. Йдеться про побутове обслуговування, торгівлю, логістику, освіту та охорона здоров’я.

На початку 2024 року у базі центру зайнятості містилося до двох тисяч вакансій. При цьому фіксують постійне зростання кількості вакансій, які надходять від роботодавців.

Як зазначають у центрі, столичні роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.

"Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних", — повідомили фахівці.

У центрі оприлюднили десятку найпопулярніших пропозицій роботи. Найбільше активно шукають:

слюсарів різних напрямків — 108 пропозицій;

продавців — 74;

лікарів різних напрямків — 71;

водіїв — 67;

інженерів різних напрямків — 62;

бухгалтерів — 54;

вчителів — 45;

кухарів — 40;

менеджерів різних напрямків — 30;

фахівців з публічних закупівель — 14.

Також назвали професії, розмір зарплати яких перевищує середній рівень в країні. Найвища оплата праці:

у педагогів — 20 тисяч грн;

у фахівців з публічних закупівель — 22 тисячі грн;

у продавців — 25 тисяч грн;

у слюсарів — 30 тисяч грн;

у лікарів — 30 тисяч грн;

у бухгалтерів — 30 тисяч грн;

у водіїв — 40 тисяч грн;

у кухарів — 44 тисяч грн;

у менеджерів — 67 тисяч грн;

у інженерів — 110 тисяч грн.

Щодо середньої зарплати, то зараз вона становить 18,52 тис. гривень. Уряд сподівається підвищити цьогоріч до 21,8 тис. гривень, згідно з затвердженими планами бюджету.

Однак, враховуючи меншу споживчу інфляцію, яку прогнозують на цей рік, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Більше про зарплати

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.