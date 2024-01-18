Робота у січні 2024 — компанії заманюють працівників високими зарплатами

Офіційна зарплата у 30 тис. грн — список вакансій для українців у січні
Український ринок праці поступово оговтується від негативних наслідків війни. Зокрема, деякі роботодавці через дефіцит кадрів готові платити офіційну заробітну плату, що значно перевищує середню в країні.
Про це свідчить статистика Київського міського центру зайнятості.
Популярні вакансії для українців у січні
За даними відомства, у столиці лідирують за кількістю вакансій такі сфери, де робітники потрібні попри воєнні дії. Йдеться про побутове обслуговування, торгівлю, логістику, освіту та охорона здоров’я.
На початку 2024 року у базі центру зайнятості містилося до двох тисяч вакансій. При цьому фіксують постійне зростання кількості вакансій, які надходять від роботодавців.
Як зазначають у центрі, столичні роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.
"Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних", — повідомили фахівці.
У центрі оприлюднили десятку найпопулярніших пропозицій роботи. Найбільше активно шукають:
- слюсарів різних напрямків — 108 пропозицій;
- продавців — 74;
- лікарів різних напрямків — 71;
- водіїв — 67;
- інженерів різних напрямків — 62;
- бухгалтерів — 54;
- вчителів — 45;
- кухарів — 40;
- менеджерів різних напрямків — 30;
- фахівців з публічних закупівель — 14.
Також назвали професії, розмір зарплати яких перевищує середній рівень в країні. Найвища оплата праці:
- у педагогів — 20 тисяч грн;
- у фахівців з публічних закупівель — 22 тисячі грн;
- у продавців — 25 тисяч грн;
- у слюсарів — 30 тисяч грн;
- у лікарів — 30 тисяч грн;
- у бухгалтерів — 30 тисяч грн;
- у водіїв — 40 тисяч грн;
- у кухарів — 44 тисяч грн;
- у менеджерів — 67 тисяч грн;
- у інженерів — 110 тисяч грн.
Щодо середньої зарплати, то зараз вона становить 18,52 тис. гривень. Уряд сподівається підвищити цьогоріч до 21,8 тис. гривень, згідно з затвердженими планами бюджету.
Однак, враховуючи меншу споживчу інфляцію, яку прогнозують на цей рік, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.
Більше про зарплати
Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.
Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.
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