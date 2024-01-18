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Офіційна зарплата у 30 тис. грн — список вакансій для українців у січні

18 січня 2024 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота у січні 2024 — компанії заманюють працівників високими зарплатами
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український ринок праці поступово оговтується від негативних наслідків війни. Зокрема, деякі роботодавці через дефіцит кадрів готові платити офіційну заробітну плату, що значно перевищує середню в країні.

Про це свідчить статистика Київського міського центру зайнятості.

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За даними відомства, у столиці лідирують за кількістю вакансій такі сфери, де робітники потрібні попри воєнні дії. Йдеться про побутове обслуговування, торгівлю, логістику, освіту та охорона здоров’я.

На початку 2024 року у базі центру зайнятості містилося до двох тисяч вакансій. При цьому фіксують постійне зростання кількості вакансій, які надходять від роботодавців.

Як зазначають у центрі, столичні роботодавці ладні платити підлеглим високі зарплати, проте вимагають наявність кваліфікації та досвіду роботи. У цьому питанні стикаються з проблемою, адже саме через невідповідність рівня підготовки претендентів їм складно знайти гідних працівників.

"Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних", — повідомили фахівці.

У центрі оприлюднили десятку найпопулярніших пропозицій роботи. Найбільше активно шукають:

  • слюсарів різних напрямків — 108 пропозицій;
  • продавців — 74;
  • лікарів різних напрямків — 71;
  • водіїв — 67;
  • інженерів різних напрямків — 62;
  • бухгалтерів — 54;
  • вчителів — 45;
  • кухарів — 40;
  • менеджерів різних напрямків — 30;
  • фахівців з публічних закупівель — 14.

Також назвали професії, розмір зарплати яких перевищує середній рівень в країні. Найвища оплата праці:

  • у педагогів — 20 тисяч грн;
  • у фахівців з публічних закупівель — 22 тисячі грн;
  • у продавців — 25 тисяч грн;
  • у слюсарів — 30 тисяч грн;
  • у лікарів — 30 тисяч грн;
  • у бухгалтерів — 30 тисяч грн;
  • у водіїв — 40 тисяч грн;
  • у кухарів — 44 тисяч грн;
  • у менеджерів — 67 тисяч грн;
  • у інженерів — 110 тисяч грн.

Щодо середньої зарплати, то зараз вона становить 18,52 тис. гривень. Уряд сподівається підвищити цьогоріч до 21,8 тис. гривень, згідно з затвердженими планами бюджету.

Однак, враховуючи меншу споживчу інфляцію, яку прогнозують на цей рік, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Більше про зарплати

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

зарплати
робота
гроші
працівники
ринок праці
вакансії

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