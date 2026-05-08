Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати українців зростуть: яка буде сума індексації у червні

Зарплати українців зростуть: яка буде сума індексації у червні

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 14:30
Зарплати в Україні: коли чекати осучаснення на основі індексу інфляції
Підрахунки на калькуляторі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Державній службі статистики оприлюднили індекс інфляції за квітень, від якого залежить ймовірність проведення індексації заробітної плати у червні 2026 року. Завдяки цьому відомо, чи очікувати працівникам осучаснення виплат наступного місяця, адже з початку року попередні показники такої можливості не передбачали.  

Питання перегляду зарплат прописане у законі №4695-IX "Про Держбюджет на 2026 рік", повідомляють Новини.LIVE.

Коли чекати індексації зарплати в Україні

Згідно з нормами законодавства, починаючи з січня 2026 року, індексацію в країні обнулили. Базовим місяцем став січень, а не грудень, а індекс споживчих цін (ІСЦ) мають розраховувати наростаючим підсумком з лютого. 

Відповідно до правил, індексація зарплати може відбуватись у разі перевищення порогу індексу споживчих цін у 103%. Вперше вона могла виникнути у квітні, але не було перевищено поріг індексації через низький індекс інфляції.

Згідно з новими даними Держслужби статистики, показник індексу інфляції за квітень становить 101,4%. З огляду на це, у червні для працівників сума індексації може становити:

Читайте також:
  • у разі січня як базового місяця для розрахунку — 139,78 грн;
  • у разі лютого для розрахунку — 103,17 грн.

Новий підхід в індексації доходів

У 2026 році в Україні уряд готує зміни у підході індексації зарплати працівників. Доопрацьований проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078 опублікували для обговорення. 

Ініціатива передбачає затвердження переліку виплат, які підлягатимуть перегляду. Пропонують визначити механізм проведення індексації за низки обставин: 

  1. Виконання роботи за понаднормовий час;
  2. Суму допомоги з безробіття за неповний місяць;
  3. Підвищення тарифних ставок (окладів) на основі додаткових коефіцієнтів/доплат, що мають непостійний характер;
  4. Відновлення допомоги з безробіття;
  5. Нарахування стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням суми;
  6. У разі переведення з одного виду соціальної стипендії на інший. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні мають намір збільшити зарплату працівникам Нацполіції. Зокрема, оклад хочуть затвердити на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також надаватимуть щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках від окладу від 5 до 50%. 

Ще Новини.LIVE розповідали, як зміниться зарплата деяких будівельників у 2026 році. Уряд ухвалив нові правила, що дозволять підвищити доходи будівельників у кошторисах до ринкового рівня. Очікується, що почнуть отримувати від 30 000 — до 60 000 грн. 

робота гроші зарплата
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації