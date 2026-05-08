Зарплати в Україні: коли чекати осучаснення на основі індексу інфляції

У Державній службі статистики оприлюднили індекс інфляції за квітень, від якого залежить ймовірність проведення індексації заробітної плати у червні 2026 року. Завдяки цьому відомо, чи очікувати працівникам осучаснення виплат наступного місяця, адже з початку року попередні показники такої можливості не передбачали.

Питання перегляду зарплат прописане у законі №4695-IX "Про Держбюджет на 2026 рік".

Коли чекати індексації зарплати в Україні

Згідно з нормами законодавства, починаючи з січня 2026 року, індексацію в країні обнулили. Базовим місяцем став січень, а не грудень, а індекс споживчих цін (ІСЦ) мають розраховувати наростаючим підсумком з лютого.

Відповідно до правил, індексація зарплати може відбуватись у разі перевищення порогу індексу споживчих цін у 103%. Вперше вона могла виникнути у квітні, але не було перевищено поріг індексації через низький індекс інфляції.

Згідно з новими даними Держслужби статистики, показник індексу інфляції за квітень становить 101,4%. З огляду на це, у червні для працівників сума індексації може становити:

у разі січня як базового місяця для розрахунку — 139,78 грн;

у разі лютого для розрахунку — 103,17 грн.

Новий підхід в індексації доходів

У 2026 році в Україні уряд готує зміни у підході індексації зарплати працівників. Доопрацьований проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078 опублікували для обговорення.

Ініціатива передбачає затвердження переліку виплат, які підлягатимуть перегляду. Пропонують визначити механізм проведення індексації за низки обставин:

Виконання роботи за понаднормовий час; Суму допомоги з безробіття за неповний місяць; Підвищення тарифних ставок (окладів) на основі додаткових коефіцієнтів/доплат, що мають непостійний характер; Відновлення допомоги з безробіття; Нарахування стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням суми; У разі переведення з одного виду соціальної стипендії на інший.

