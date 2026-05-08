Зарплати в Україні: коли чекати осучаснення на основі індексу інфляції

Зарплати українців зростуть: яка буде сума індексації у червні
У Державній службі статистики оприлюднили індекс інфляції за квітень, від якого залежить ймовірність проведення індексації заробітної плати у червні 2026 року. Завдяки цьому відомо, чи очікувати працівникам осучаснення виплат наступного місяця, адже з початку року попередні показники такої можливості не передбачали.
Питання перегляду зарплат прописане у законі №4695-IX "Про Держбюджет на 2026 рік", повідомляють Новини.LIVE.
Коли чекати індексації зарплати в Україні
Згідно з нормами законодавства, починаючи з січня 2026 року, індексацію в країні обнулили. Базовим місяцем став січень, а не грудень, а індекс споживчих цін (ІСЦ) мають розраховувати наростаючим підсумком з лютого.
Відповідно до правил, індексація зарплати може відбуватись у разі перевищення порогу індексу споживчих цін у 103%. Вперше вона могла виникнути у квітні, але не було перевищено поріг індексації через низький індекс інфляції.
Згідно з новими даними Держслужби статистики, показник індексу інфляції за квітень становить 101,4%. З огляду на це, у червні для працівників сума індексації може становити:
- у разі січня як базового місяця для розрахунку — 139,78 грн;
- у разі лютого для розрахунку — 103,17 грн.
Новий підхід в індексації доходів
У 2026 році в Україні уряд готує зміни у підході індексації зарплати працівників. Доопрацьований проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078 опублікували для обговорення.
Ініціатива передбачає затвердження переліку виплат, які підлягатимуть перегляду. Пропонують визначити механізм проведення індексації за низки обставин:
- Виконання роботи за понаднормовий час;
- Суму допомоги з безробіття за неповний місяць;
- Підвищення тарифних ставок (окладів) на основі додаткових коефіцієнтів/доплат, що мають непостійний характер;
- Відновлення допомоги з безробіття;
- Нарахування стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням суми;
- У разі переведення з одного виду соціальної стипендії на інший.
