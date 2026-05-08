Зарплаты в Украине: когда ждать осовременивания на основе индекса инфляции

Зарплаты украинцев вырастут: какая будет сумма индексации в июне
В Государственной службе статистики обнародовали индекс инфляции за апрель, от которого зависит вероятность осуществления индексации заработной платы в июне 2026 года. Благодаря этому известно, ожидать ли работникам осовременивания выплат в следующем месяце, ведь с начала года предыдущие показатели такой возможности не предусматривали.
Вопрос пересмотра зарплат прописан в законе №4695-IX "О Госбюджете на 2026 год", сообщают Новини.LIVE.
Когда ждать индексации зарплаты в Украине
Согласно нормам законодательства, начиная с января 2026 года, индексацию в стране обнулили. Базовым месяцем стал январь, а не декабрь, а индекс потребительских цен (ИПЦ) должны рассчитывать нарастающим итогом с февраля.
Согласно правилам, индексация зарплаты может происходить в случае превышения порога индекса потребительских цен в 103%. Впервые она могла возникнуть в апреле, но не был превышен порог индексации из-за низкого индекса инфляции.
Согласно новым данным Госслужбы статистики, показатель индекса инфляции за апрель составляет 101,4%. Учитывая это, в июне для работников сумма индексации может составлять:
- в случае января как базового месяца для расчета — 139,78 грн;
- в случае февраля для расчета — 103,17 грн.
Новый подход в индексации доходов
В 2026 году в Украине правительство готовит изменения в подходе индексации зарплаты работников. Доработанный проект постановления "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" №1078 опубликовали для обсуждения.
Инициатива предусматривает утверждение перечня выплат, которые будут подлежать пересмотру. Предлагают определить механизм осуществления индексации при ряде обстоятельств:
- Выполнение работы за сверхурочное время;
- Сумму пособия по безработице за неполный месяц;
- Повышение тарифных ставок (окладов) на основе дополнительных коэффициентов/доплат, имеющих непостоянный характер;
- Возобновление пособия по безработице;
- Начисление стипендии, выплат по безработице в одном месяце с повышением суммы;
- В случае перевода с одного вида социальной стипендии на другой.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине намерены увеличить зарплату работникам Нацполиции. В частности, оклад хотят утвердить на уровне 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Также будут предоставлять ежемесячные надбавки за выслугу лет в процентах от оклада от 5 до 50%.
Еще Новини.LIVE рассказывали, как изменится зарплата некоторых строителей в 2026 году. Правительство приняло новые правила, которые позволят повысить доходы строителей в сметах до рыночного уровня. Ожидается, что начнут получать от 30 000 — до 60 000 грн.