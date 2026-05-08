Главная Финансы Зарплаты украинцев вырастут: какая будет сумма индексации в июне

Зарплаты украинцев вырастут: какая будет сумма индексации в июне

Дата публикации 8 мая 2026 14:30
Зарплаты в Украине: когда ждать осовременивания на основе индекса инфляции
Подсчеты на калькуляторе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Государственной службе статистики обнародовали индекс инфляции за апрель, от которого зависит вероятность осуществления индексации заработной платы в июне 2026 года. Благодаря этому известно, ожидать ли работникам осовременивания выплат в следующем месяце, ведь с начала года предыдущие показатели такой возможности не предусматривали.

Вопрос пересмотра зарплат прописан в законе №4695-IX "О Госбюджете на 2026 год", сообщают Новини.LIVE.

Когда ждать индексации зарплаты в Украине

Согласно нормам законодательства, начиная с января 2026 года, индексацию в стране обнулили. Базовым месяцем стал январь, а не декабрь, а индекс потребительских цен (ИПЦ) должны рассчитывать нарастающим итогом с февраля.

Согласно правилам, индексация зарплаты может происходить в случае превышения порога индекса потребительских цен в 103%. Впервые она могла возникнуть в апреле, но не был превышен порог индексации из-за низкого индекса инфляции.

Согласно новым данным Госслужбы статистики, показатель индекса инфляции за апрель составляет 101,4%. Учитывая это, в июне для работников сумма индексации может составлять:

Читайте также:
  • в случае января как базового месяца для расчета — 139,78 грн;
  • в случае февраля для расчета — 103,17 грн.

Новый подход в индексации доходов

В 2026 году в Украине правительство готовит изменения в подходе индексации зарплаты работников. Доработанный проект постановления "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" №1078 опубликовали для обсуждения.

Инициатива предусматривает утверждение перечня выплат, которые будут подлежать пересмотру. Предлагают определить механизм осуществления индексации при ряде обстоятельств:

  1. Выполнение работы за сверхурочное время;
  2. Сумму пособия по безработице за неполный месяц;
  3. Повышение тарифных ставок (окладов) на основе дополнительных коэффициентов/доплат, имеющих непостоянный характер;
  4. Возобновление пособия по безработице;
  5. Начисление стипендии, выплат по безработице в одном месяце с повышением суммы;
  6. В случае перевода с одного вида социальной стипендии на другой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине намерены увеличить зарплату работникам Нацполиции. В частности, оклад хотят утвердить на уровне 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Также будут предоставлять ежемесячные надбавки за выслугу лет в процентах от оклада от 5 до 50%.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как изменится зарплата некоторых строителей в 2026 году. Правительство приняло новые правила, которые позволят повысить доходы строителей в сметах до рыночного уровня. Ожидается, что начнут получать от 30 000 — до 60 000 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
