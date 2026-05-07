Зарплати в Україні: як пропонують підвищити мінімальні оклади поліцейським

В Україні народні депутати мають намір підвищити заробітну плату працівникам Національної поліції. Зокрема, пропонують затвердити посадовий оклад у щонайменше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щомісячні надбавки.

Як пропонують підвищити зарплати поліцейським в Україні

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав необхідність внесення змін до статті 94 закону №580-VIII "Про Національну поліцію", що передбачає підвищення грошового забезпечення правоохоронців. Верховній Раді рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1. У першому читанні ініціативу підтримали 12 березня 2025 року з умовою доопрацювання.

Як зазначається у законопроєкті, розмір грошового забезпечення має:

забезпечувати достатній рівень матеріальних умов, враховуючи характер, інтенсивність та небезпечність роботи;

дозволяти здійснювати добір кваліфікованих кадрів;

стимулювати досягнення високих результатів;

компенсувати фізичні та інтелектуальні витрати.

Поліцейські отримуватимуть грошове забезпечення, розмір якого визначатиметься залежно від посади, спецзвання, терміну служби, інтенсивності та умов, кваліфікації, наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Згідно з пропозиціями, посадовий оклад повинен становити мінімально десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на початок року, окрім курсантів (слухачів) вузів із специфічними умовами навчання, що займаються підготовкою поліцейських. У 2026 році відповідний показник встановлено на рівні 3 328 грн, а тому оклад правоохоронців стартуватиме з 33 280 грн.

Загалом у грошове забезпечення будуть входити:

посадовий оклад;

доплати за спецзвання;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу, що передбачає доступ до держтаємниці;

доплати за науковий ступінь, вчене звання;

премії (не вище 30% від окладу).

Також передбачатимуться щомісячні надбавки за вислугу років (термін служби) у відсотках від посадового окладу за наявності стажу служби в поліції у розмірі:

від одного до двох років — 5%,

від двох до чотирьох років — 10%,

від чотирьох до семи років — 15%,

від семи до десяти років — 20%,

від 10 до 13 років — 25%,

від 13 до 16 років — 30%,

від 16 до 19 років — 35%,

від 19 до 22 років — 40%,

від 22 до 25 років — 45%,

понад 25 років — 50%.

За поліцейськими, які тимчасово нестимуть службу за межами країни, збережеться виплата грошового забезпечення в національній валюті та буде виплачена винагорода в іноземній валюті.

Правоохоронцям, відряджених до інших органів держвлади, установ, організацій, гарантують грошове забезпечення, враховуючи оклад за посадою, яку займатимуть в органі, установі чи організації, куди було відряджено, та інші види виплат.

Скільки зараз отримують правоохоронці

Згідно з нормами законодавства, під час воєнного стану усім поліцейським передбачена фіксована доплата в сумі 10 000 грн, а в зоні бойових дій додатково 30 000 грн. Реальні оклади поліцейських залежать від досвіду та області, де несуть службу, та в середньому перебувають на такому рівні:

патрульний — від 18 000 до 26 000 грн, середній дохід з доплатами — від 24 000 до 28 000 грн на місяць;

дільничий офіцер — від 25 000 до 28 000 грн, з доплатами — від 28 000 до 35 000 грн на місяць;

слідчий/детектив — від 30 000 до 45 000 грн, з доплатами — від 35 000 до 50 000 грн на місяць;

керівник підрозділу — від 40 000 грн, з доплатами — від 45 000 до 60 000 грн на місяць.

