Головна Фінанси Оклади від 33 280 грн та нові надбавки: кому підвищать зарплати

Оклади від 33 280 грн та нові надбавки: кому підвищать зарплати

Дата публікації: 7 травня 2026 14:30
Зарплати в Україні: як пропонують підвищити мінімальні оклади поліцейським
Правоохоронці, гроші. Фото: Нацполіція, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні народні депутати мають намір підвищити заробітну плату працівникам Національної поліції. Зокрема, пропонують затвердити посадовий оклад у щонайменше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щомісячні надбавки.

Про те, як можуть змінитися зарплати правоохоронців, розповідають Новини.LIVE.

Як пропонують підвищити зарплати поліцейським в Україні  

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав необхідність внесення змін до статті 94 закону №580-VIII "Про Національну поліцію", що передбачає підвищення грошового забезпечення правоохоронців. Верховній Раді рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1. У першому читанні ініціативу підтримали 12 березня 2025 року з умовою доопрацювання. 

Як зазначається у законопроєкті, розмір грошового забезпечення має:

  • забезпечувати достатній рівень матеріальних умов, враховуючи характер, інтенсивність та небезпечність роботи;
  • дозволяти здійснювати добір кваліфікованих кадрів;
  • стимулювати досягнення високих результатів;
  • компенсувати фізичні та інтелектуальні витрати. 

Поліцейські отримуватимуть грошове забезпечення, розмір якого визначатиметься залежно від посади, спецзвання, терміну служби, інтенсивності та умов, кваліфікації, наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Згідно з пропозиціями, посадовий оклад повинен становити мінімально десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на початок року, окрім курсантів (слухачів) вузів із специфічними умовами навчання, що займаються підготовкою поліцейських. У 2026 році відповідний показник встановлено на рівні 3 328 грн, а тому оклад правоохоронців стартуватиме з 33 280 грн.

Загалом у грошове забезпечення будуть входити:

  • посадовий оклад;
  • доплати за спецзвання;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплати за роботу, що передбачає доступ до держтаємниці;
  • доплати за науковий ступінь, вчене звання;
  • премії (не вище 30% від окладу). 

Також передбачатимуться щомісячні надбавки за вислугу років (термін служби) у відсотках від посадового окладу за наявності стажу служби в поліції у розмірі:

  • від одного до двох років — 5%,
  • від двох до чотирьох років — 10%,
  • від чотирьох до семи років — 15%,
  • від семи до десяти років — 20%,
  • від 10 до 13 років — 25%,
  • від 13 до 16 років — 30%,
  • від 16 до 19 років — 35%,
  • від 19 до 22 років — 40%,
  • від 22 до 25 років — 45%,
  • понад 25 років — 50%. 

За поліцейськими, які тимчасово нестимуть службу за межами країни, збережеться виплата грошового забезпечення в національній валюті та буде виплачена винагорода в іноземній валюті. 

Правоохоронцям, відряджених до інших органів держвлади, установ, організацій, гарантують грошове забезпечення, враховуючи оклад за посадою, яку займатимуть в органі, установі чи організації, куди було відряджено, та інші види виплат.

Скільки зараз отримують правоохоронці

Згідно з нормами законодавства, під час воєнного стану усім поліцейським передбачена фіксована доплата в сумі 10 000 грн, а в зоні бойових дій додатково 30 000 грн. Реальні оклади поліцейських залежать від досвіду та області, де несуть службу, та в середньому перебувають на такому рівні:

  • патрульний — від 18 000 до 26 000 грн, середній дохід з доплатами — від 24 000 до 28 000 грн на місяць;
  • дільничий офіцер — від 25 000 до 28 000 грн, з доплатами — від 28 000 до 35 000 грн на місяць;
  • слідчий/детектив — від 30 000 до 45 000 грн, з доплатами — від 35 000 до 50 000 грн на місяць;
  • керівник підрозділу — від 40 000 грн, з доплатами — від 45 000 до 60 000 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які зарплати виплачують у різних судах у 2026 році. За даними Міністерства фінансів, у березні найвищі середні зарплати були зафіксовані у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102 000 грн, а також у Вищій раді правосуддя — 62 400 грн. 

Ще Новини.LIVE розповідали, як зміняться зарплати будівельників у 2026 році. Кабмін оновив підходи у формуванні вартості будівництва за рахунок кредитів під державні гарантії. Це дасть змогу підвищити оплату праці до ринкового рівня. 

зарплати поліція гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
