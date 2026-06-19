Зарплата в Україні: кому зі спеціалістів підвищили оплату праці до 47 500 грн

Інструктор з водіння з учнем, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні спостерігається зростання середньої заробітної плати деяких фахівців. Відомо, кому через дефіцит кваліфікованих кадрів роботодавці підвищили суму на 19%, а кількість вакансій підвищилась на понад 100% за останній рік.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного із українських сайтів з пошуку роботи.

У кого зросла зарплата та тлі дефіциту кадрів в Україні

Як свідчать дані кадрового порталу Work.ua, на українському ринку праці бракує інструкторів з водіння (водій-інструктор/автоінструктор). За останній рік кількість вакансій із таким заголовком зросла на 114%.

Динаміка зміни вакансій за останній рік. Джерело: work.ua

Водночас роботодавці станом на середину червня 2026 року підвищили середню заробітну плату таким працівникам на основі даних всіх регіонів на 7 500 грн.

У середньому інструктор з водіння в Україні заробляє 47 500 грн, що на 19% більше проти червня минулого року. Медіану заробітних плат розрахували за даними з 109 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Рік тому таким фахівцям у середньому обіцяли 40 000 грн.

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Більшість ваканасій (18%) пропонують зарплату у діапазоні від 47 000 до 52 000 грн. А також:

близько 13% — 57 000 — 62 000 грн;

9,2% — 42 000 — 47 000 грн;

12,8% — 27 000 — 32 000 грн.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Як змінились зарплати інструкторів з водіння у Києві

Згідно з цими даними, у Києві у вчителів з водіння у середньому зарплата зросла на 5 000 грн. Влітку інструктор з водіння заробляє 55 000 грн, що на 10% більше, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Медіану заробітних плат розрахували за даними з 31 вакансії за останні три місяці.

Як змінилась зарплата у Києві. Джерело: work.ua



Щодо дефіциту таких спеціалістів, то в столиці України відповідний показник дещо менший порівняно із загальною статистикою. За останній рік потреба у вчителях з водіння зросла на 45%.

Динаміка зміни вакансій за рік. Джерело: work.ua

Ще Новини.LIVE розповідали, чи очікуються зміни у розмірі мінімальної заробітної плати в Україні у липні. Згідно з нормами законодавства, всі без винятку робтодавці зобов'язані застосовувати мінімально гарантовані виплати. Також відомо, чи буде індексація зарплати наступного місяця.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як вираховують відпускні на основі заробітної плати. Під час виходу у відпустку зарплата може просісти, якщо не знати основних правил з нарахування відпускних. Для того, щоб визначити суму відпускних, потрібно помножити середньоденну зарплату на кількість календарних днів відпустки. Також є дієві способи, як вплинути на суму виплат.

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