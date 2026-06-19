Зарплата в Украине: кому из специалистов повысили заработную плату до 47 500 грн

Инструктор по вождению с учеником, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине наблюдается рост средней заработной платы некоторых специалистов. Известно, кому из-за нехватки квалифицированных кадров работодатели повысили заработную плату на 19%, а количество вакансий за последний год выросло более чем на 100%.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из украинских сайтов по поиску работы.

У кого выросла зарплата на фоне дефицита кадров в Украине

Как свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua, на украинском рынке труда не хватает инструкторов по вождению (водитель-инструктор/автоинструктор). За последний год количество вакансий с таким названием выросло на 114%.

Динамика изменения количества вакансий за последний год. Источник: work.ua

В то же время работодатели по состоянию на середину июня 2026 года повысили среднюю заработную плату таким работникам на основе данных по всем регионам на 7 500 грн.

В среднем инструктор по вождению в Украине зарабатывает 47 500 грн, что на 19% больше по сравнению с июнем прошлого года. Медиану заработных плат рассчитали по данным 109 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. Год назад таким специалистам в среднем обещали 40 000 грн.

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Большинство вакансий (18%) предлагают зарплату в диапазоне от 47 000 до 52 000 грн. А также:

около 13% — 57 000 — 62 000 грн;

9,2% — 42 000 — 47 000 грн;

12,8% — 27 000 — 32 000 грн.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Как изменились зарплаты инструкторов по вождению в Киеве

Согласно этим данным, в Киеве у инструкторов по вождению в среднем зарплата выросла на 5 000 грн. Летом инструктор по вождению зарабатывает 55 000 грн, что на 10% больше по сравнению с июнем 2025 года. Медиана заработных плат рассчитана на основе данных по 31 вакансии за последние три месяца.

Как изменилась зарплата в Киеве. Источник: work.ua



Что касается дефицита таких специалистов, то в столице Украины соответствующий показатель несколько ниже по сравнению с общей статистикой. За последний год потребность в инструкторах по вождению выросла на 45%.

Динамика изменения количества вакансий за год. Источник: work.ua

Еще Новини.LIVE рассказывали, ожидаются ли изменения в размере минимальной заработной платы в Украине в июле. Согласно нормам законодательства, все без исключения работодатели обязаны выплачивать минимально гарантированную заработную плату. Также известно, будет ли индексация зарплаты в следующем месяце.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как рассчитывают отпускные на основе заработной платы. При выходе в отпуск зарплата может снизиться, если не знать основных правил начисления отпускных. Чтобы определить сумму отпускных, нужно умножить среднедневную зарплату на количество календарных дней отпуска. Также есть эффективные способы повлиять на сумму выплат.

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