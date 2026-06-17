Мінімальна зарплата в Україні: які суми гарантують працівникам у липні

Працівник на будівництві, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні мінімально гарантований розмір заробітної плати найманих працівників переглядають щороку, а дотримання відповідного показника поширюється на всіх роботодавців. Відомо, на який офіційний мінімум можуть розраховувати українці та чи не передедбачається змін у липні 2026 року.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE із посиланням на закон 4695-IX "Про Державний бюджет України".

Чи зміниться мінімальна заробітна плата в Україні у липні

Згідно з нормами закону, протягом поточного року всі без винятку підприємства зобов'язані застосовувати мінімальну заробітну плату, визначену законом про держбюджет.

Мінімальною вважається виплата за повний відпрацьований найманим працівником місяць, від якої може стартувати посадовий оклад.

Йдеться про державну соціальну гарантію, обов’язкову для всіх роботодавців, що працюють в Україні, незалежно від форми власності. За умови дотримання повного робочого часу людиною, нарахована зарплата (до утримання податків) не може бути меншою за затверджений нормами закону мінімум.

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Також "мінімалка" є не лише межею для посадових окладів, а й еталоном для різноманітних соціальних і розрахункових показників, зокрема єдиного соціального внеску, гарантії у період навчальних відпусток, лікарняних та декретних.

Законодавство передбачає застосування місячного та погодиного розміру зарплати. Станом на січень мінімальну заробітну плату в Україні було встановлено на такому рівні:

8 647 грн — гарантований розмір за місяць;

52 грн — гарантована сума за годину.

Відповідні показники актуальні протягом усього поточного року без підвищення, а тому у липні не очікується жодних змін.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224-5 про підвищення мінімальної заробітної плати у 2026 році, проте його зняли з розгляду. Подібні законодавчі ініціативи реєструються щорічно, але вони не доходять до голосування у ВРУ.

Жодних законопроєктів, поданих урядом, не зареєстровано. Також не лунало офіційних заяв щодо намірів змінити мінімальну зарплату у цьому році.

Індексація зарплати у липні 2026 року

В Україні після обнулення індексації у січні за попередній рік вперше можливість осучаснити зарплату залежно від рівня інфляції виникла, починаючи з червня.

Право на індексацію з'явилось для базових місяців січень та лютий поточного року:

коефіцієнт для базового січня становив 4,2 %, а тому сума індексації дорівнювала 139,78 грн;

коефіцієнт для базового лютого — 3,1%, індексація становила 103,17 грн.

Держстат вже оприлюднив індекс інфляції за травень, який впливатиме на можливість індексації у липні. Показник становить 100,9%, він є нижчим за рівень, що дає змогу суттєво переглянути виплати, а тому у липні коефіцієнти та суми індексації залишаться на тому ж рівні.

Ще Новини.LIVE розповідали про зміни у формуванні зарплат працівників поліції та ДСНС. З огляду на ухвалену парламентом ініціативу, мінімальний посадовий оклад зросте до 33 200 грн (10 прожиткових мінімумів). Також передбачається надбавка за вислугу років до 50% від окладу та премія до 30%.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні бракує робочих рук (близько 4,5 млн працівників). Через це влада має намір вживати кроки для створення умов для повернення біженців з-за кордону. Окрім того, передбачається ширше залучення до роботи громадян пенсійного віку.