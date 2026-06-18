Право на щорічну відпустку: як працівникам не втратити у зарплаті

Розрахунки в офісі та жінка на відпочинку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські працівники у "гарячий" сезон відпусток повинні знати, які діють підходи у нарахуванні виплат, щоб не втратити кревні у період відпочинку. Для того, щоб отримати максимальні суми відпускних, необхідно дотриматися кількох правил.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Factor.Academy.

Які підходи дозволять отримати максимальні відпускні

Як зазначають експерти, під час виходу у відпустку заробітна плата може просісти, якщо не знати правил нарахування відпускних. Існуть дієві способи, як самостійно вплинути на розмір виплат під час відпочинку.

Як правило, для визначення середнього заробітку потрібно знати розрахунковий період та рівень доходу за відповідний період. Під розрахунковим періодом мається на увазі 12 календарних місяців перед місяцем старту відпустки. Чим вищим виявиться дохід, тим більшою буде сума середнього заробітку, і, відповідно, відпускні.

Зокрема, вагому роль у розрахунку відпускних можуть відіграти законні премії. Так, якщо працівнику були призначені квартальні, річні та інші премії, цей факт може збільшити розмір відпускних. Проте є важливий нюанс: суму премії не просто додають до розрахунку відпускних, а розподіляють по місяцях. З огляду на це, чим більше місяців із преміїєю потрапить до розрахункового періоду, тим більшою стане сума відпускних.

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Також збільшити суму відпускних може підвищення окладу, проте якщо піти у відпустку одразу після підвищення, то у розрахунку все одно буде багато "старої" заробітної плати. Через це, чим пізніше після підвищення окладу людина піде у відпустку, тим буде вигідніше.

Як вираховують відпускні на основі заробітної плати

За словами експертів, відпускні нараховують тільки за календарні дні разом з вихідними, тоді як зарплата — тільки за робочі. З огляду на це, якщо правильно вказати дату початку відпустки, то можна буде розраховувати:

на отримання відпускних за більше днів;

при цьому потрібно буде відпрацювати більше робочих днів у місяці.

Наприклад, якщо взяти відпустку з понеділка по п'ятницю, то грошей буде менше середньомісячної заробітної плати, а відпочинку більше; якщо потрібні кошти, то варто взяти сім календарних днів з понеділка по неділю.

Щоб знайти суму відпускних, необхідно помножити середньоденну заробітну плату на кількість календарних днів відпустки.

При цьому розмір середньоденної зарплатні обчислюється як сумарний дохід за останні 12 місяців роботи перед відпусткою поділеною на загальну кількість календарних днів під час розрахункового періоду.

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