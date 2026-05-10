Работа в Украине: почему зарплаты населения будут расти несмотря на войну

Реальная зарплата в Украине будет расти, а уровень безработицы в 2026 году — снижаться. На это будут влиять структурные изменения на рынке труда и нехватка квалифицированных работников. При этом из-за больших доходов бизнес усилит свои расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины (НБУ).

Прогноз НБУ относительно зарплат украинцев

Фундаментальное ценовое давление в экономике усилилось, в частности из-за того, что предприятия начали нести большие расходы. Среди ключевых факторов:

повышение зарплат;

подорожание энергоресурсов;

эффекты предыдущего ослабления гривны.

Но несмотря на это зарплаты стабильно растут. Этот процесс в отдельных секторах даже ускоряется. Это связано, прежде всего, с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Поэтому между работодателями обострилась конкуренция за работников, из-за повышения оплаты труда.

"Даже несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда в последние месяцы, предприятия продолжают увеличивать расходы на персонал", — отмечают в НБУ.

Поэтому в 2026 году темпы роста реальных заработных плат составят 11,6%. В последующие два года рост зарплат сохранится, но темпы замедлятся:

до 7,1% — в 2027 году;

до 5,8% — в 2028 году.

Что будет с экономикой Украины

Покупательная способность населения будет расти параллельно с повышением заработных плат. Но из-за этого бизнес получит дополнительное давление из-за роста расходов. В Нацбанке подчеркивают, что дисбалансы на рынке труда остаются одним из факторов инфляционного давления в экономике. В то же время в среднесрочной перспективе ожидается постепенная стабилизация рынка труда и более сбалансированная динамика доходов.

