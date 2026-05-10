Зарплаты украинцев увеличатся в 2026 году: НБУ назвал причины

Дата публикации 10 мая 2026 14:30
Работа в Украине: почему зарплаты населения будут расти несмотря на войну
Люди, деньги на кошельках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Реальная зарплата в Украине будет расти, а уровень безработицы в 2026 году — снижаться. На это будут влиять структурные изменения на рынке труда и нехватка квалифицированных работников. При этом из-за больших доходов бизнес усилит свои расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины (НБУ).

Прогноз НБУ относительно зарплат украинцев

Фундаментальное ценовое давление в экономике усилилось, в частности из-за того, что предприятия начали нести большие расходы. Среди ключевых факторов:

  • повышение зарплат;
  • подорожание энергоресурсов;
  • эффекты предыдущего ослабления гривны.

Но несмотря на это зарплаты стабильно растут. Этот процесс в отдельных секторах даже ускоряется. Это связано, прежде всего, с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Поэтому между работодателями обострилась конкуренция за работников, из-за повышения оплаты труда.

"Даже несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда в последние месяцы, предприятия продолжают увеличивать расходы на персонал", — отмечают в НБУ.

Поэтому в 2026 году темпы роста реальных заработных плат составят 11,6%. В последующие два года рост зарплат сохранится, но темпы замедлятся:

  • до 7,1% — в 2027 году;
  • до 5,8% — в 2028 году.

Что будет с экономикой Украины

Покупательная способность населения будет расти параллельно с повышением заработных плат. Но из-за этого бизнес получит дополнительное давление из-за роста расходов. В Нацбанке подчеркивают, что дисбалансы на рынке труда остаются одним из факторов инфляционного давления в экономике. В то же время в среднесрочной перспективе ожидается постепенная стабилизация рынка труда и более сбалансированная динамика доходов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине хотят повысить зарплату Нацполиции. Ожидается, что оклад правоохранителей будет стартовать с 33 280 гривен. Также для них введут ежемесячные надбавки.

Еще Новини.LIVE рассказывали о зарплатах в судах в 2026 году. По данным Министерства финансов, в марте самые высокие средние зарплаты были в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — 102 000 гривен, а также в Высшем совете правосудия — 62 400 гривен.

рынок труда средняя зарплата Национальный банк Украины
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
