Зарплати в Україні — кому з працівників можуть осучаснити виплати у березні

Українським працівникам бюджетної сфери навесні нарахують заробітну плату за лютий без осучаснення виплат. Відомо, кому навесні з громадян слід очікувати на індексацію сум, передбачену законом про "Держбюджет-2026".

Про особливий підхід осучаснення виплат цього року розповідають Новини. LIVE.

Чому не буде індексації зарплат бюджетникам у березні

Згідно із законом №4695-IX "Про Держбюджет-2026", у 2026 році допускається здійснення індексації зарплат працівників. Однак, правила для такої можливості оновили.

Індексація залежить від рівня індексу споживчих цін (ІСЦ), показника, що оцінює середню зміну вартості товарів та послуг, показуючи розмір інфляції або дефляції в країні.

Осучаснення зарплат можливе за умови досягнення рівня у 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), що визначають наростаючим підсумком згідно з базовим місяцем.

Цьогоріч індексацію обнулили, яка здійснювалась у 2025 році, тому у січні суми підвищених доходів, що зросли у грудні, не нараховували.

Через нові умови, січень, лютий, а також березень випали для проведення осучаснення зарплат. Тільки у березні оприлюднять індекс інфляції за лютий, тому шанс переглянути виплати може з'явитися тільки у квітні за перевищення ІСЦ за лютий у 103%.

Кому можуть індексувати зарплату навесні

Усі державні та комунальні заклади мають індексувати зарплату, згідно з вимогою закону про держбюджет з її "обнуленням", тоді як комерційні підприємства можуть не брати до уваги цю вимогу.

Такий підхід не порушить права працівників, адже узгоджений статтями 9-1 Кодексу законів про працю та Міністерства соціальної політики.

Важливо, щоб норми не погіршували умови індексації, які визначені законодавчими нормами, тому у ситуації з "обнуленням" можливе підвищення заробітної плати на суму, що перевищує суму індексації, яку було б нараховано.

Непроведення індексації, несвоєчасність чи виплата не в повному обсязі вважатиметься порушенням норм трудового законодавства щодо дотримання мінімальних держгарантій для працівників. Передбачені штрафи у розмірі двох мінімальних зарплат (17 294 грн).

Чи зміняться вимоги до мінімальної зарплати у березні

У березні діятимуть показники щодо мінімальної зарплати на рівні, що затвердив уряд наприкінці минулого року. Для 2026 року актуальні такі мінімальні вимоги до заробітної плати:

погодинна оплата праці — на рівні 52 грн (торік було 48 грн);

місячна оплата праці — на рівні 8 647 грн (було 8 000 грн).

Після утримання податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), рівень "мінімалки" становитиме 6 658 грн.

