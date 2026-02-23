Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати українців — кого чекає осучаснення виплат у березні

Зарплати українців — кого чекає осучаснення виплат у березні

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:30
Зарплати в Україні — кому з працівників можуть осучаснити виплати у березні
Підрахунки на калькуляторі та гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським працівникам бюджетної сфери навесні нарахують заробітну плату за лютий без осучаснення виплат. Відомо, кому навесні з громадян слід очікувати на індексацію сум, передбачену законом про "Держбюджет-2026".

Про особливий підхід осучаснення виплат цього року розповідають Новини. LIVE

Реклама
Читайте також:

Чому не буде індексації зарплат бюджетникам у березні

Згідно із законом №4695-IX "Про Держбюджет-2026", у 2026 році допускається здійснення індексації зарплат працівників. Однак, правила для такої можливості оновили.

Індексація залежить від рівня індексу споживчих цін (ІСЦ), показника, що оцінює середню зміну вартості товарів та послуг, показуючи розмір інфляції або дефляції в країні. 

Осучаснення зарплат можливе за умови досягнення рівня у 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), що визначають наростаючим підсумком згідно з базовим місяцем.

Цьогоріч індексацію обнулили, яка здійснювалась у 2025 році, тому у січні суми підвищених доходів, що зросли у грудні, не нараховували.

Через нові умови, січень, лютий, а також березень випали для проведення осучаснення зарплат. Тільки у березні оприлюднять індекс інфляції за лютий, тому шанс переглянути виплати може з'явитися тільки у квітні за перевищення ІСЦ за лютий у 103%. 

Кому можуть індексувати зарплату навесні

Усі державні та комунальні заклади мають індексувати зарплату, згідно з вимогою закону про держбюджет з її "обнуленням", тоді як комерційні підприємства можуть не брати до уваги цю вимогу. 

Такий підхід не порушить права працівників, адже узгоджений статтями 9-1 Кодексу законів про працю та Міністерства соціальної політики.

Важливо, щоб норми не погіршували умови індексації, які визначені законодавчими нормами, тому у ситуації з "обнуленням" можливе підвищення заробітної плати на суму, що перевищує суму індексації, яку було б нараховано.

Непроведення індексації, несвоєчасність чи виплата не в повному обсязі вважатиметься порушенням норм трудового законодавства щодо дотримання мінімальних держгарантій для працівників. Передбачені штрафи у розмірі двох мінімальних зарплат (17 294 грн).

Чи зміняться вимоги до мінімальної зарплати у березні

У березні діятимуть показники щодо мінімальної зарплати на рівні, що затвердив уряд наприкінці минулого року. Для 2026 року актуальні такі мінімальні вимоги до заробітної плати: 

  • погодинна оплата праці — на рівні 52 грн (торік було 48 грн);    
  • місячна оплата праці — на рівні 8 647 грн (було 8 000 грн).

Після утримання податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), рівень "мінімалки" становитиме 6 658 грн. 

Раніше ми писали, що цьогоріч працівники, які супроводжують ветеранів, можуть розраховувати на зарплату у 25 000 грн. Також передбачені доплати у сумі до 50% від окладу. 

Ще повідомлялося, що в Україні допускають роботу за сумісництвом, що дає змогу отримувати більше. У 2026 році діють особливі вимоги для такого характеру роботи.  

зарплати виплати робота гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації