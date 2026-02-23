Зарплаты в Украине — кому из работников могут осовременить выплаты в марте

Подсчеты на калькуляторе и деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским работникам бюджетной сферы весной начислят заработную плату за февраль без осовременивания выплат. Известно, кому весной из граждан следует ожидать индексации сумм, предусмотренную законом о "Госбюджете-2026".

Об особом подходе осовременивания выплат в этом году рассказывают Новини. LIVE.

Почему не будет индексации зарплат бюджетникам в марте

Согласно закону №4695-IX "О Госбюджете-2026", в 2026 году допускается осуществление индексации зарплат работников. Однако, правила для такой возможности обновили.

Индексация зависит от уровня индекса потребительских цен (ИПЦ), показателя, оценивающего среднее изменение стоимости товаров и услуг, показывая размер инфляции или дефляции в стране.

Осовременивание зарплат возможно при условии достижения уровня в 103% индекса потребительских цен (ИПЦ), который определяется нарастающим итогом согласно базовому месяцу.

В этом году индексацию обнулили, которая осуществлялась в 2025 году, поэтому в январе суммы повышенных доходов, выросших в декабре, не начисляли.

Из-за новых условий, январь, февраль, а также март выпали для проведения осовременивания зарплат. Только в марте обнародуют индекс инфляции за февраль, поэтому шанс пересмотреть выплаты может появиться только в апреле при превышении ИПЦ за февраль в 103%.

Кому могут индексировать зарплату весной

Все государственные и коммунальные учреждения должны индексировать зарплату, согласно требованию закона о госбюджете с ее "обнулением", тогда как коммерческие предприятия могут не принимать во внимание это требование.

Такой подход не нарушит права работников, ведь согласован статьями 9-1 Кодекса законов о труде и Министерства социальной политики.

Важно, чтобы нормы не ухудшали условия индексации, которые определены законодательными нормами, поэтому в ситуации с "обнулением" возможно повышение заработной платы на сумму, превышающую сумму индексации, которая была бы начислена.

Непроведение индексации, несвоевременность или выплата не в полном объеме будет считаться нарушением норм трудового законодательства относительно соблюдения минимальных госгарантий для работников. Предусмотрены штрафы в размере двух минимальных зарплат (17 294 грн).

Изменятся ли требования к минимальной зарплате в марте

В марте будут действовать показатели по минимальной зарплате на уровне, который утвердило правительство в конце прошлого года. Для 2026 года актуальны такие минимальные требования к заработной плате:

почасовая оплата труда — на уровне 52 грн (в прошлом году было 48 грн);

месячная оплата труда — на уровне 8 647 грн (было 8 000 грн).

После удержания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), уровень "минималки" составит 6 658 грн.

Ранее мы писали, что в этом году работники, которые сопровождают ветеранов, могут рассчитывать на зарплату в 25 000 грн. Также предусмотрены доплаты в сумме до 50% от оклада.

Еще сообщалось, что в Украине допускают работу по совместительству, что позволяет получать больше. В 2026 году действуют особые требования для такого характера работы.