Робота за сумісництвом — правила працевлаштування та оплати у 2026 році

В Україні допускається робота за сумісництвом, що дозволяє отримувати не лише додаткову оплату праці, а набувати досвіду та професійних навичок. Відомо, які діють правила такого працевлаштування, обмеження та нюанси в оплаті праці у 2026 році.

Сумісництво в Україні у 2026 році

Під поняттям "сумісництво" мається на увазі виконання працівником, окрім базової, іншої оплачуваної роботи, що передбачає трудовий договір у вільний від основної роботи час як на тому ж підприємстві, в установі, організації, так і в іншому.

Загалом сумісництво характеризується такими складовими:

Буває двох видів: внутрішнє, коли додаткова робота виконується у того ж роботодавця, де працює за основним місцем, і зовнішнє, коли додаткову роботу працівник виконує в іншого роботодавця. Посади що на основній роботі, що за сумісництвом можуть бути як ідентичні, так і різні. Ключовим правилом є те, що робота за сумісництвом може виконуватися виключно у вільний час. Графіки не мають збігатися. Сумісництво оформлюється як на необмежений термін, так і на конкретний період чи для виконання певної роботи. Число місць роботи за сумісництвом закон не обмежує Сумісництво передбачає як повну, так і неповну зайнятість. Її можна виконуватися як до, так і після основного місця роботи.

Оплата праці сумісників залежить виключно від фактично виконаної роботи. Зокрема, у разі внутрішнього сумісництва визначають окремо від основної заробітної плати.

Із такої зарплатні також вираховується податок на доходи фізосіб (ПДФО) у 18% та військовий збір (ВЗ) за ставкою 5%.

Обмеження щодо сумісництва

Згідно з правилами, у комерційній сфері нема обмежень щодо сумісництва чи тривалості роботи за сумісництвом.

Важливою є тільки вимога, щоб години роботи за основним місцем і за сумісництвом не перетиналися. Норми законодавства не зобов’язують роботодавця перевіряти графік роботи працівників на інших місцях роботи.

Обмеження на діяльність за сумісництвом встановили лише щодо тривалості роботи за сумісництвом для держсектора.

Що ще варто знати сумісникам

Сумісникам, як і всім найманим працівникам, надається право на щорічну відпустку зі збереженням на її період місця роботи (посади) та зарплати. Це прописано у ст. 2 закону №504/96-ВР "Про відпустки",

Мінімальний термін щорічної основної відпустки для сумісників становить 24 календарні дні, проте якщо працівник має право на збільшену тривалість відпустки, то її надають як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

