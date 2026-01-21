Зарплати в Україні — як має оплачуватися онлайн-робота у разі відсутності світла

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Масштабні аварії в енергосистемі та відключення електроенергії загрожують появою проблем у громадян з виконанням своїх робочих обов'язків, зокрема у тих, хто працює віддалено. Відомо, які діють правила для роботодавців та умови оплати праці у разі вимушеного простою.

Про це розповіли юристи у телеграм-каналі "Адвокат права".

Які діють правила оплати праці у випадку простою

Згідно з нормами Кодексу законів про працю України, роботодавці зобов'язані здійснювати оплату роботи навіть у разі простою, якщо він виник не з вини самого працівника. У зв'язку з цим українські громадяни, у яких немає змоги виконувати свою роботу віддалено, мають право претендувати на середній заробіток за ті періоди, коли не могли виконувати поставлені завдання.

У разі, якщо компанія відмовиться оплачувати простій, то повинна забезпечити таких співробітників генераторами, акумуляторами або іншими засобами для забезпечення дистанційної роботи без електрики.

Юристи пояснюють, що зникнення електроенергії є форс-мажором. Йдеться про вимушений простій, який відбувається не з вини працівника.

"А з огляду на те, що в ситуації воєнного стану для співробітника є загроза його життю, можна вважати, що оплата має відбуватися виходячи із середнього заробітку... Якщо роботодавець не хоче платити за простій, має забезпечити електроенергією", — йдеться у повідомленні.

Оплата праці під час повітряних тривог та інші нюанси

Аналогічний підхід і в разі, якщо працівник змушений перебувати у бомбосховищі під час повітряних тривог на тлі загроз обстрілу.

"Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника і підлягає оплаті відповідно до закону", — пояснюють фахівці.

З огляду на це, у роботодавців є такі варіанти:

Покривати фінансово періоди, коли працівник вимушено не міг виконувати свої функції; Забезпечити альтернативним джерелом енергії у вигляді акумуляторів, батарей, генераторів.

Забезпечення працівників, зокрема й видатковими коштами, лежить на компаніях. Така норма має бути прописана у трудовому договорі, а якщо цього немає в документі, то відповідатиме роботодавець.

Таким чином, згідно із законом, через відсутність електричної енергії роботодавець має нести всі пов’язані з цим збитки, платити заробітну плату за час простою або забезпечувати додатковою технікою.

