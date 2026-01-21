Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Онлайн-робота — які правила оплати у разі відключення світла

Онлайн-робота — які правила оплати у разі відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:30
Зарплати в Україні — як має оплачуватися онлайн-робота у разі відсутності світла
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Масштабні аварії в енергосистемі та відключення електроенергії загрожують появою проблем у громадян з виконанням своїх робочих обов'язків, зокрема у тих, хто працює віддалено. Відомо, які діють правила для роботодавців та умови оплати праці у разі вимушеного простою.

Про це розповіли юристи у телеграм-каналі "Адвокат права"

Реклама
Читайте також:

Які діють правила оплати праці у випадку простою 

Згідно з нормами Кодексу законів про працю України, роботодавці зобов'язані здійснювати оплату роботи навіть у разі простою, якщо він виник не з вини самого працівника. У зв'язку з цим українські громадяни, у яких немає змоги виконувати свою роботу віддалено, мають право претендувати на середній заробіток за ті періоди, коли не могли виконувати поставлені завдання.

У разі, якщо компанія відмовиться оплачувати простій, то повинна забезпечити таких співробітників генераторами, акумуляторами або іншими засобами для забезпечення дистанційної роботи без електрики. 

Юристи пояснюють, що зникнення електроенергії є форс-мажором. Йдеться про вимушений простій, який відбувається не з вини працівника. 

"А з огляду на те, що в ситуації воєнного стану для співробітника є загроза його життю, можна вважати, що оплата має відбуватися виходячи із середнього заробітку... Якщо роботодавець не хоче платити за простій, має забезпечити електроенергією", — йдеться у повідомленні.

Оплата праці під час повітряних тривог та інші нюанси

Аналогічний підхід і в разі, якщо працівник змушений перебувати у бомбосховищі під час повітряних тривог на тлі загроз обстрілу. 

"Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника і підлягає оплаті відповідно до закону", — пояснюють фахівці.

З огляду на це, у роботодавців є такі варіанти:

  1. Покривати фінансово періоди, коли працівник вимушено не міг виконувати свої функції;
  2. Забезпечити альтернативним джерелом енергії у вигляді акумуляторів, батарей, генераторів.

Забезпечення працівників, зокрема й видатковими коштами, лежить на компаніях. Така норма має бути прописана у трудовому договорі, а якщо цього немає в документі, то відповідатиме роботодавець.

Таким чином, згідно із законом, через відсутність електричної енергії роботодавець має нести всі пов’язані з цим збитки, платити заробітну плату за час простою або забезпечувати додатковою технікою.  

Раніше ми повідомляли, що у січні в Україні підприємства можуть повернути нічні зміни. Відомо, як має оплачуватися така робота. 

Також ми писали, що у Держпраці пояснили, чи законна невиплата заробітної плати під час воєнного стану. Існують випадки, коли роботодавцю дозволяється порушити терміни в оплаті праці. 

зарплати виплати робота електроенергія гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації