Повернення роботи у нічні зміни — правила оплати у 2026 році

Повернення роботи у нічні зміни — правила оплати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:30
Зарплати в Україні 2026 — як мають платити за нічні зміни
Офіціантка у закладі харчування. Фото: Freepik

У січні 2026 року в Україні через запровадження змін для комендантської години під час воєнного стану низка підприємств може повернути нічні зміни. Відомо, які особливості такої роботи та чи передбачена оплата праці у підвищеному розмірі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Кодекс законів про працю.

Читайте також:

Повернення нічних змін для працівників

Оскільки у період комендантської години забороняється перебування на вулицях без спецперепусток, частина бізнесу оновила графіки роботи, скасувавши нічні чи вечірні зміни. Обмеження торкнулося аптек, магазинів, торгівельно-розважальних центрів. У 2026 році через складну ситуацію в енергосфері влада дозволила частково підкоригувати правила дії комендантської години та повернути можливість роботи в такий час за певних умов.
 
Працювати в нічний час дозволено:

  • магазинам;
  • аптекам;
  • автозаправним станціям;
  • закладам сфери послуг;
  • торгово-розважальним центрам.

Серед обов’язкових умов: автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, можливість підзарядки пристроїв, безкоштовний гарячий чай, реєстрація як Пункту Незламності.

Оплата праці у нічний час

Період з 18:00 до 22:00 вважається вечірнім часом, а період з 22:00 години вечора до 06:00 години ранку — нічним.

Згідно зі статтею 108 КЗпП, виконання роботи у нічний час повинне оплачуватися у підвищеному розмірі. Він має бути передбачений внутрішніми документами на підприємстві, але не менш ніж 20% тарифної ставки (оклад) за одну годину роботи у нічний період доби.

З огляду на це, роботодавці не можуть не оплачувати нічну роботу чи здійснювати доплати нижче від 20% ставки/окладу. У разі порушення мінімальних трудових гарантій передбачається стягнення штрафу у розмірі двох мінімальних зарплат за кожну людину, щодо якої було здійснене порушення.

Генеральна угода, як правило, передбачає:

  • надання доплати за вечірню роботу з 18 до 22 години (багатозмінний режим) у 20% годинної тарифної ставки/за одну годину роботи;
  • надання доплати за нічну роботу у розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадовий оклад)/за одну годину роботи у цей час.

Раніше повідомлялося, що у Держпраці пояснили, чи правомірна невиплата зарплати під час війни. Є випадки, коли роботодавець може порушити терміни в оплаті праці. 

Також ми писали, що в Україні кілька категорій громадян мають право на надбавки за вислугу років. Сума таких нарахувань прив'язана до кількості відпрацьованих років.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
