Зарплаты украинцев 2026 — как и когда может вырасти оплата труда

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 14:30
Зарплаты бюджетной сферы — когда ждать повышения оплаты труда в 2026 году
Человек достал деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году работникам бюджетной сферы должны пересмотреть уровень заработной платы. В частности, выплаты вырастут за счет изменения базового показателя для осуществления расчета должностных окладов, в также в связи с возможной индексацией зарплаты.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE.

Когда ждать индексации зарплаты в 2026 году

В этом году снова действует единый подход в определении базового месяца для проведения индексации в связи с ее обнулением. Это предусматривает закон №4695-IX "О Госбюджете-2026".

Согласно новым нормам, в январе суммы осовремененных выплат, которые были образованы в декабре предыдущего года, не будут начислять. Учитывая это, в вопросе осовременивания выплат необходимо будет ориентироваться не на декабрь, а на январь как базовый месяц.

Согласно правилам индексации, она возможна только в случае превышения уровня в 103% индекса потребительских цен (ИПЦ), который рассчитывается нарастающим итогом относительно базового месяца.

Из-за нового подхода январь и март выпадут для индексации выплат. Впервые такую возможность следует ожидать весной при условии, если будет превышен индекс потребительских цен в 103% за февраль. Учитывая это:

  1. Январь будет стартовой точкой для осуществления индексации;
  2. Февраль будет началом расчета ИПЦ;
  3. Март — должны обнародовать индекс инфляции за февраль, от чего будет зависеть возможность индексации зарплаты только в апреле.

Изменение показателя для расчета зарплаты бюджетников

Согласно решению правительства, внесены изменения в постановление "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов", что предусматривает пересмотр базового показателя для расчета окладов работников бюджетной сферы. Поэтому в январе должностные оклады начнут определять, учитывая тарифную ставку работника первого тарифного разряда в повышенной сумме 3,47 тыс. грн. Ранее тарифная ставка первого разряда составляла 3195 грн.

Кабинет министров дал распоряжение руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных направлений бюджетной отрасли обеспечить дифференциацию зарплаты работников, которым начисляют ее на минимальном уровне.

Также в этом году действует новый уровень минимальной заработной платы. Законодательный минимум за неквалифицированную работу не может быть меньше таких показателей:

  • за почасовой труд — 52 грн (в прошлом году было 48 грн);
  • за месячный труд — 8 647 грн (в 2025 году было 8 000 грн).

После удержания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), минималка будет равна 6 658 грн.

Ранее мы писали, что работодатели обязаны оплачивать работу работников даже в случае простоя. Однако могут воспользоваться альтернативой, предоставив дополнительную технику при отсутствии света.

Еще сообщалось, что зимой в Украине предприятия могут вернуться к работе в ночные смены. Известно, как должен оплачиваться такой тип работы.

