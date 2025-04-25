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Зарплати українцям оновили — скільки платять у Житомирі у квітні

25 квітня 2025 11:43
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Середня зарплата у Житомирі у 2025 році — скільки заробляють українці у квітні
Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У кожному регіоні України рівень середньої зарплати є різним. Наприклад, у Тернополі цей показник становить 21,5 тис. гривень, тоді як у Києві —  27,5 тис. гривень. 

Тим часом у Житомирі, як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, рівень середньої зарплати у квітні 2025 року становить 20 тис. гривень за умови повної зайнятості та стандартного робочого дня.

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Часто виплати ще залежать від посади та варіюються від 12 тис. гривень до 36 тис. грн. Отже, середня зарплата в різних сферах діяльності в Житомирі: 

  • торговий представник — 32,5 тис. гривень;
  • монтажник — 30 тис. гривень;
  • головний бухгалтер — 30 тис. гривень; 
  • зварювальник — 28,5 тис. гривень;
  • менеджер з продажу — 27,5 тис. гривень;
  • водій — 25 тис. гривень;
  • менеджер по роботі з клієнтами — 25 тис. гривень;
  • слюсар — 23 тис. гривень;
  • експедитор — 22,5 тис. гривень;
  • Оператор call-центра — 21 тис. гривень; 
  • різнороб — 20,5 тис. гривень; 
  • комірник — 19,5 тис. гривень. 

Зазначимо, що згідно з дослідженням на порталі, середня зарплата у Житомирі за останній рік зросла на 19% — з 16,8 тис. гривень до 20 тис.

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Як змінилася середня зарплата в Житомирі за рік. Скриншот

Що ще варто знати 

Українцям, крім основної зарплати, виплачують додаткові премії, які можуть нараховувати щомісяця або щокварталу. Премія — це грошова сума, яку нараховують понад основну зарплату, щоби заохотити працівників за успіхи на роботі. Обчислювати суму премії роботодавці можуть як відсоток від посадового окладу, так і у фіксованому розмірі.

Нагадаємо, роботодавці можуть затримувати зарплату працівникам під час війни. За деяких умов їх звільняють від відповідальності. 

Також ми розповідали, що цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 тис. гривень. Показник не переглядатимуть, оскільки держава економитиме бюджет.

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