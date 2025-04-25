Середня зарплата у Житомирі у 2025 році — скільки заробляють українці у квітні

Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У кожному регіоні України рівень середньої зарплати є різним. Наприклад, у Тернополі цей показник становить 21,5 тис. гривень, тоді як у Києві — 27,5 тис. гривень.

Тим часом у Житомирі, як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, рівень середньої зарплати у квітні 2025 року становить 20 тис. гривень за умови повної зайнятості та стандартного робочого дня.

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Зарплати у Житомирі — який розмір за сферами діяльності

Часто виплати ще залежать від посади та варіюються від 12 тис. гривень до 36 тис. грн. Отже, середня зарплата в різних сферах діяльності в Житомирі:

торговий представник — 32,5 тис. гривень;

монтажник — 30 тис. гривень;

головний бухгалтер — 30 тис. гривень;

зварювальник — 28,5 тис. гривень;

менеджер з продажу — 27,5 тис. гривень;

водій — 25 тис. гривень;

менеджер по роботі з клієнтами — 25 тис. гривень;

слюсар — 23 тис. гривень;

експедитор — 22,5 тис. гривень;

Оператор call-центра — 21 тис. гривень;

різнороб — 20,5 тис. гривень;

комірник — 19,5 тис. гривень.

Зазначимо, що згідно з дослідженням на порталі, середня зарплата у Житомирі за останній рік зросла на 19% — з 16,8 тис. гривень до 20 тис.

Як змінилася середня зарплата в Житомирі за рік. Скриншот

Що ще варто знати

Українцям, крім основної зарплати, виплачують додаткові премії, які можуть нараховувати щомісяця або щокварталу. Премія — це грошова сума, яку нараховують понад основну зарплату, щоби заохотити працівників за успіхи на роботі. Обчислювати суму премії роботодавці можуть як відсоток від посадового окладу, так і у фіксованому розмірі.

Нагадаємо, роботодавці можуть затримувати зарплату працівникам під час війни. За деяких умов їх звільняють від відповідальності.

Також ми розповідали, що цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 тис. гривень. Показник не переглядатимуть, оскільки держава економитиме бюджет.