Середня зарплата у Житомирі у 2025 році — скільки заробляють українці у квітні

Зарплати українцям оновили — скільки платять у Житомирі у квітні
У кожному регіоні України рівень середньої зарплати є різним. Наприклад, у Тернополі цей показник становить 21,5 тис. гривень, тоді як у Києві — 27,5 тис. гривень.
Тим часом у Житомирі, як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, рівень середньої зарплати у квітні 2025 року становить 20 тис. гривень за умови повної зайнятості та стандартного робочого дня.
Зарплати у Житомирі — який розмір за сферами діяльності
Часто виплати ще залежать від посади та варіюються від 12 тис. гривень до 36 тис. грн. Отже, середня зарплата в різних сферах діяльності в Житомирі:
- торговий представник — 32,5 тис. гривень;
- монтажник — 30 тис. гривень;
- головний бухгалтер — 30 тис. гривень;
- зварювальник — 28,5 тис. гривень;
- менеджер з продажу — 27,5 тис. гривень;
- водій — 25 тис. гривень;
- менеджер по роботі з клієнтами — 25 тис. гривень;
- слюсар — 23 тис. гривень;
- експедитор — 22,5 тис. гривень;
- Оператор call-центра — 21 тис. гривень;
- різнороб — 20,5 тис. гривень;
- комірник — 19,5 тис. гривень.
Зазначимо, що згідно з дослідженням на порталі, середня зарплата у Житомирі за останній рік зросла на 19% — з 16,8 тис. гривень до 20 тис.
Що ще варто знати
Українцям, крім основної зарплати, виплачують додаткові премії, які можуть нараховувати щомісяця або щокварталу. Премія — це грошова сума, яку нараховують понад основну зарплату, щоби заохотити працівників за успіхи на роботі. Обчислювати суму премії роботодавці можуть як відсоток від посадового окладу, так і у фіксованому розмірі.
Нагадаємо, роботодавці можуть затримувати зарплату працівникам під час війни. За деяких умов їх звільняють від відповідальності.
Також ми розповідали, що цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 тис. гривень. Показник не переглядатимуть, оскільки держава економитиме бюджет.
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