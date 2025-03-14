Зарплати під час війни — коли заборгованість вважається нормою

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні роботодавці у деяких випадках мають законне право не виплачувати заробітну плату працівникам під час воєнного стану. Так, підприємство не нестиме відповідальності за порушення термінів у розрахунку за виконану роботу та накопичення заборгованості за певних умов.

Про такі нюанси розповіли у пресслужбі одного управлінь інспекційної діяльності.

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Питання заборгованості в оплаті праці під час війни

Фахівці відповіли на поширені запитання, які виникають під час війни, зокрема щодо заборгованості з виплати заробітної плати та щодо відсутності можливості у її нарахуванні та виплаті.

В період воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів оплати праці, якщо воно сталося за певних умов.

Як зазначається, зарплату компанії мають виплачувати своїм працівникам щонайменше два рази на місяць. Відповідна норма передбачена українським законодавством, якщо не йдеться про форс-мажорні обставини. Зокрема, якщо виплата здійснюється через банки, то об’єктивних підстав для невиплати зарплати значно менше, ніж при виплаті у касі підприємства.

Згідно зі статтею 10 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавці мають вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права своїх підлеглих на своєчасне отримання зарплати.

Коли роботодавець не несе відповідальності за невиплату зарплати

За словами фахівців, роботодавці можуть звільнятися від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів оплати праці співробітникам, якщо буде доведено, що:

відповідне порушення виникло внаслідок ведення бойових дій;

порушення спровоковане дією інших обставин "непереборної сили".

Щодо зарахування страхового стажу, то, за правилами, роботодавець має сплачувати мінімальний страховий внесок за працівника. Так, якщо в компанії простій, вона не звільняється від оплати обов’язкових платежів. Проте, якщо вирішить зупинити трудові відносини, то виплата зарплати і страхових внесків припиниться.

Щодо фактично сплачених страхових внесків можна дізнатися:

у довідці ОК-5, сформованій у застосунку "Дія";

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, що українські працівники можуть вимагати від роботодавців грошові компенсації за відкликання з відпусток. Законодавство передбачає право на певні відшкодування за завдані незручності.

Також ми повідомляли, що середня заробітна плата на початку весни 2025 року становить 23,5 тис. грн. Відповідний показник на 18% перевищує торішній.