Оплата праці у 2025 році — які вимоги до обчислення розміру премії

Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні працівники, окрім заробітної плати, можуть розраховувати на додаткові винагороди у вигляді квартального та щомісячного преміювання. Відомо, які є ще види та як обчислюється розмір премій у 2025 році.

Відповідне питання прописане у статті другій закону "Про оплату праці".

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Які існують види премій для працівників

Премія є грошовою сумою, що виплачують понад основний розмір заробітної плати з метою стимулювання та заохочення працівників за успішну трудову діяльність.

Преміювання може відбуватися у двох формах:

передбачене системою оплати праці (зокрема, для держслужбовців);

у вигляді заохочення, поза системою оплати праці.

За основними характеристиками премій їх поділяють на наступні види:

виробничі премії — виплачують за умовами преміювання працівникам, які мають найкращі результати праці, що пов'язана з виробничим процесом;

за результатом роботи за визначений період (місяць/квартал/пів року/рік).

Зокрема, виробничі премії мають підвиди:

одноразові премії — передбачені для виплати один раз у разі виконання умов преміювання;

багаторазові премії — за встановленою на підприємстві преміальною системою.

Як правильно обчислювати розмір премії у 2025 році

Обчислювати суму премії роботодавці можуть як відсоток від посадового окладу, так і у фіксованому розмірі.

За словами експертів, розмір премії законодавством дозволяється обчислювати будь-яким зручним для підприємства чи установи методом.

У разі відсоткового співвідношення — варто брати до уваги фактично відпрацьований час упродовж місяця, за який має бути здійснене преміювання працівника. Тобто премій працівникам не потрібно нараховувати за періоди відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках.

При цьому у розрахунок премії дозволено включати надбавки та доплати, передбачені положенням про преміювання. Потрібно обов’язково конкретизувати список виплат, на які нараховується премія у відсотках. Також варто вказати в документації, за який період виплачується премія.

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