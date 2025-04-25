Средняя зарплата в Житомире в 2025 году — сколько зарабатывают украинцы в апреле

Зарплаты украинцам обновили — сколько платят в Житомире в апреле
В каждом регионе Украины уровень средней зарплаты является разным. Например, в Тернополе этот показатель составляет 21,5 тыс. гривен, тогда как в Киеве — 27,5 тыс. гривен.
Между тем в Житомире, как свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua, уровень средней зарплаты в апреле 2025 года составляет 20 тыс. гривен при условии полной занятости и стандартного рабочего дня.
Зарплаты в Житомире — какой размер по сферам деятельности
Часто выплаты еще зависят от должности и варьируются от 12 тыс. гривен до 36 тыс. Итак, средняя зарплата в разных сферах деятельности в Житомире:
- торговый представитель — 32,5 тыс. гривен;
- монтажник — 30 тыс. гривен;
- главный бухгалтер — 30 тыс. гривен;
- сварщик — 28,5 тыс. гривен;
- менеджер по продажам — 27,5 тыс. гривен;
- водитель — 25 тыс. гривен;
- менеджер по работе с клиентами — 25 тыс. гривен;
- слесарь — 23 тыс. гривен;
- экспедитор — 22,5 тыс. гривен;
- Оператор call-центра — 21 тыс. гривен;
- разнорабочий — 20,5 тыс. гривен;
- кладовщик — 19,5 тыс. гривен.
Отметим, что согласно исследованию на портале, средняя зарплата в Житомире за последний год выросла на 19% — с 16,8 тыс. гривен до 20 тыс.
Что еще стоит знать
Украинцам, помимо основной зарплаты, выплачивают дополнительные премии, которые могут начислять ежемесячно или ежеквартально. Премия — это денежная сумма, которую доплачивают сверх основной зарплаты, чтобы поощрить работников за успехи на работе. Исчислять сумму премии работодатели могут как процент от должностного оклада, так и в фиксированном размере.
Напомним, работодатели могут задерживать зарплату работникам во время войны. При некоторых условиях их освобождают от ответственности.
Также мы рассказывали, что в этом году минимальная зарплата в Украине составит 8 тыс. гривен. Показатель не будут пересматривать, поскольку государство будет экономить бюджет.
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